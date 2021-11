Dal Comune un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

Iniziativa

A Cornate in arrivo buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Dal Comune di Cornate un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Buoni spesa in arrivo per l'acquisto di alimentari e prodotti di prima necessità.

Un aiuto importante

Un aiuto concreto a sostegno delle famiglie in difficoltà. E’ quello che verrà erogato nelle prossime settimane dall’Amministrazione comunale di Cornate, pronta a emettere buoni spesa da distribuire ai cittadini. Si cercano ora sul territorio le attività che possano aderire all’iniziativa e che, di conseguenza, accettino i buoni erogati alle famiglie. Per questo motivo l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha pubblicato l’invito sulla propria pagina Facebook, rivolgendosi direttamente agli esercizi commerciali del territorio. Entrando maggiormente nello specifico, i buoni spesa saranno erogati tramite carte prepagate del valore di 100 euro e potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari o altri beni di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona o della casa, farmaci). Di contro, i buoni non potranno essere utilizzati per acquistare tabacco e alcolici.

Le specifiche

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, potranno aderire all’iniziativa quelle abilitate alla ricezione di pagamenti tramite circuito Mastercard. Per partecipare è necessario compilare il modulo presente sul sito del Comune.