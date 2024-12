Il Comune di Usmate Velate dà un contributo in più alle società sportive del paese.

Dal Comune un contributo alle società sportive

L’Amministrazione Comunale ha infatti stanziato all’interno dell’annuale Bando Sport 7500 euro, ripartiti tra le seguenti associazioni sportive partecipanti: Asd Arte Nobile Boxing Club, Asd Carnate Usmate Volley, Asd Gs Yama Arashi, Asd Nuova Usmate, Asd Usmate basket, Asd Usmate volley, Asd US Velate, Asd Tennis Club Usmate Velate, Asd Velate Rugby 1981.

Sono 501 gli atleti residenti minorenni e maggiorenni che praticano sport tra le diverse società sportive per la stagione 2023/2024 e altri 500 provengono da altri Comuni, segno di come i diversi sodalizi sono punti di riferimento per chi vuole avvicinarsi alla pratica sportiva.