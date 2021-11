Dal Comune un corso gratuito di comunicazione online

Triuggio

Ultimi giorni per iscriversi al progetto rivolto a giovani dai 16 ai 35 anni.

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito "digital marketing" per giovani promosso dal Comune di Triuggio.

Corso gratuito

Una buona occasione per ampliare le proprie competenze nell'ambito digitale e per rafforzare il proprio curriculum che domani potrebbe anche aprire la strada a nuove opportunità lavorative. Tutto questo in modo gratuito. Il Comune di Triuggio, in collaborazione con "Mostrami" e "Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus", ha lanciato il progetto "Digitalizzami 4 Triuggio": si tratta di un corso di digital marketing rivolto ai giovani da 16 a 35 anni di Triuggio e dintorni che partirà martedì 23 novembre. In programma 18 lezioni, una volta alla settimana in orario extrascolastico, realizzate da docenti professionisti del settore e volte all'apprendimento delle conoscenze digitali quali: web marketing, project management, web communication, cybercrime, start up.

Le iscrizioni

La partecipazione è libera ma è obbligatorio iscriversi compilando il modulo online reperibile sul sito Digitalizzami.

I partecipanti che avranno frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione per certificare il percorso svolto e le abilità apprese durante le lezioni. Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare sul link https://bit.ly/3CuSMeu. Il progetto è teso a una maggiore comprensione del mondo del lavoro reale e concreto. E' anche volto a infondere fiducia nei partecipanti sulle loro capacità, arricchendo le loro competenze e conoscenze. Un percorso formativo sul "saper fare" e sulle nuove tecnologie legate al marketing e alla comunicazione.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 novembre 2021.