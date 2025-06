Dal Grubria al Seveso: per il nuovo parco regionale i sindaci incontrano l'assessore Comazzi

Verso un Parco Regionale del Seveso, del Villoresi e della Brianza Centrale: i sindaci del Parco Grubria, che ha sede a Nova Milanese, insieme al presidente Arturo Lanzani, hanno incontrato l’assessore regionale Gianluca Comazzi per dare il via alla nascita del nuovo Parco Regionale.

Nuovo parco regionale, la richiesta dei sindaci del Grubria

L’incontro fa seguito alla recente deliberazione dell’Assemblea dei sindaci, per l'atto di indirizzo relativo al nuovo Parco Regionale del Seveso, del Villoresi e della Brianza Centrale. I primi cittadini hanno chiesto a Regione Lombardia di sostenere attivamente il processo di trasformazione dell’attuale Plis Grubria in parco regionale, con l’obiettivo "di garantire una maggiore tutela e valorizzazione di un territorio oggi fortemente compromesso, vulnerabile e sottoposto a pressioni antropiche crescenti".

Per l'assessore regionale Comazzi "un'iniziativa interessante"

All’incontro hanno preso parte circa venti tra sindaci e assessori degli undici Comuni promotori dell’iniziativa, che complessivamente rappresentano una popolazione di circa 400mila cittadini, residenti in una delle aree più urbanizzate e densamente popolate della Lombardia. Comazzi ha accolto con interesse la proposta, definendola “un’iniziativa interessante e meritevole di attenzione”, e ha sottolineato "il valore di una richiesta condivisa da amministrazioni di diverso orientamento politico, unite nella volontà di proteggere e rilanciare un’area strategica dal punto di vista ambientale e territoriale".

Ogni Comune dovrà formalizzare l'iter con una delibera in Consiglio

I dirigenti regionali presenti all’incontro hanno invitato i Comuni a procedere con la formalizzazione dell’istanza attraverso l’approvazione di apposite delibere nei rispettivi Consigli comunali, primo passo necessario per avviare l’iter ufficiale verso l’istituzione del nuovo Parco Regionale. I sindaci del Parco Grubria hanno espresso soddisfazione per l’attenzione e l’apertura dimostrate dalla Regione, e hanno confermato il loro impegno a proseguire, in modo condiviso, "un percorso di tutela e valorizzazione ambientale che affonda le radici in oltre vent’anni di collaborazione istituzionale tra i Comuni del territorio".