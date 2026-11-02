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Quarantatre giovani cantanti lirici provenienti dai cinque continenti, dai palcoscenici di Stati Uniti, Cina, Giappone e Australia fino alle scuole d’Europa, pronti a contendersi un posto nell’Olimpo del belcanto nel segno del maestro Giacomo Puccini. Si alza il sipario sulla seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale «Città di Arcore», presentata ufficialmente stamattina, lunedì, in Municipio alla presenza dell’assessore alla Cultura ed Evy De Marco (direttrice artistica della kermesse) e del funzionario comunale Giovanni Colombo (direttore organizzativo).

Arcore capitale della musica

La prestigiosa cornice di Villa Borromeo d’Adda si prepara così a trasformarsi, da venerdì a domenica nel cuore pulsante della lirica internazionale, incastonando la competizione all’interno del progetto quinquennale «Arcore Città della Musica» promosso dall’Assessorato alla Cultura. L’appuntamento di quest’anno assume un valore artistico straordinario: l’intera manifestazione è stata infatti ideata per celebrare il centenario della prima assoluta di Turandot, il capolavoro pucciniano andato in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano nel 1926.

L’edizione 2026 si preannuncia di altissimo livello e dal respiro globale.

“Per il concorso lirico si sono iscritti in 43 – ha sottolineato soddisfatta la direttrice artistica Evy De Marco – Gli italiani sono cinque, mentre gli altri arrivano da tutto il mondo. Ci sono delle voci già importanti, quindi per venire ad Arcore vuol dire che abbiamo organizzato un evento di qualità. Il presidente di Giuria è un docente cinese che ha la cattedra al Conservatorio di Shanghai, uno dei corsi di studio più importanti al mondo. Ringrazio il Comune di Lucca e la Fondazione Puccini per aver collaborato con noi”.

Un ricco montepremi

Accanto all’omaggio pucciniano, il concorso intende lanciare i nuovi talenti della scena lirica offrendo un montepremi ricco e concrete opportunità di carriera. In palio figurano il Primo Premio «Città di Arcore» (3.000 euro offerti dal Comune), il Secondo Premio «Turandot» (1.500 euro offerti dalla Fondazione G. Puccini) e il Terzo Premio «Città di Lucca» (1.300 euro offerti dal Comune di Lucca). Completano il quadro dei riconoscimenti il Premio «Felice Schiavi» (1.000 euro offerti dal Comune) riservato al miglior interprete maschile per rendere omaggio alla memoria del celebre baritono scomparso nel 2019, e il Premio speciale «Giovani Interpreti» (600 euro offerti da Shanghai Art Gozo Communication Co., Ltd) destinato ai finalisti o semifinalisti under 22.

Enti e sostenitori valuteranno inoltre l’assegnazione di ruoli d’opera e ingaggi concertistici. La macchina organizzativa vede alla segreteria artistica Margherita Senes. L’iniziativa beneficia del patrocinio della Provincia di Monza e Brianza, del Consorzio Brianteo Villa Greppi, della Città di Lucca e della Fondazione Giacomo Puccini, avvalendosi della collaborazione di partner quali Yamaha Music Europe (sponsor tecnico), Conservatorio G. Puccini, Early Music Italia e Pro Arcore. Il momento clou per il pubblico e gli appassionati è fissato per domenica alle 18 con il Concerto Finale e la proclamazione dei vincitori, in cui i giovani finalisti si esibiranno sul palco accompagnati al pianoforte da Damiano Cerutti (ingresso libero ma con prenotazione a concorsolirico@comune.arcore.mb.it).

Arcore rende omaggio a Felice Schiavi

Il ricco palinsesto dedicato alla lirica e a Puccini proseguirà poi nelle settimane successive con altri due importanti appuntamenti in Villa Borromeo. Sabato 14 novembre si terrà la conferenza-concerto del professor Sartorelli del Conservatorio di Milano incentrata su Turandot. Domenica 15 alle 16 sarà invece la volta dell’evento speciale «Felice Schiavi: la voce di Arcore nel mondo», una conferenza concerto organizzata in collaborazione con Cantoalato Academy – Milano, Ottava Nota e il sostegno di Maestro Store Milano. L’appuntamento vedrà le celebri arie d’opera di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini interpretate dal soprano Maila Fulignati e dal tenore Daniele Falcone, accompagnati al pianoforte dal M° Gioele Muglialdo, con gli interventi del prof. Giovanni Marchisio e di Marcello Schiavi. Ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.