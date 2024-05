«Primo passo» è il nome che ha scelto di dare alla sua agenzia di servizi all’immigrazione che da un paio d’anni ha aperto in città in via Donizetti a Carate Brianza per dare supporto e voce a «chi non ha voce», con l’obbiettivo di «mettere in piedi» un ponte immaginario che possa favorire una sana convivenza degli stranieri che arrivano in Italia.

Dal Pakistan all’Italia per far dialogare due culture: «Il mio primo passo dopo tredici anni di carcere...»

Ma per lui, Arshad Mohammad, classe 1978, pakistano del Distretto di Gurjat, quegli uffici dove ha scelto di lavorare rappresentano simbolicamente anche il «primo passo» di un percorso di riscatto personale, che ha messo alle spalle tredici anni di carcere scontati per concorso in omicidio dopo una violenta rissa di gruppo durante la quale perse la vita un suo connazionale.

Quel percorso, iniziato proprio dietro le sbarre della casa circondariale di Volterra, è diventato anche un libro dove Arshad ha scelto di mettersi a nudo, raccontando pagina dopo pagina il riappropriarsi di sé e della sua dignità di uomo conquistati insieme a un diploma di geometra e una laurea triennale in Comunicazione Interculturale conseguiti durante gli anni di reclusione. Oggi, il 46enne imprenditore pakistano è diventato testimone di un impegno culturale e sociale verso i suoi connazionali, in una prospettiva di integrazione invocata da più parti, ma sempre più difficile e irta di difficoltà e nodi intricatissimi da sciogliere.

L'arrivo in Italia

In Italia Arshad Mohammad ci era arrivato quando aveva 21 anni, nel 2000, dopo aver abbandonato gli studi in Pakistan al quarto anno di Università costretto per le difficoltà economiche della sua famiglia a mettere definitivamente nel cassetto il sogno che coltivava fin da bambino di diventare medico. Ha lavorato prima come bracciante agricolo in provincia di Parma e poi, dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno, in una fabbrica metalmeccanica come saldatore nel Mantovano.

La svolta, nell’agosto del 2008, quando per lui si aprirono le porte del carcere. Anni duri, lontano dai suoi affetti, nei quali però è riuscito a trovare la forza di iniziare un percorso sincero di pentimento e crescita personale, sia attraverso l’impegno nello studio, sia grazie all’esperienza del teatro a fianco del grande regista Armando Punzo che lo ha portato a calcare i palcoscenici dei più famosi teatri d’Italia: dal Petruzzelli di Bari al teatro Verdi di Pisa.

In carcere Arshad viene raggiunto anche dalla notizia dell’assassinio del padre in Pakistan, vittima di una sanguinosa faida. Per lui è l’ennesimo colpo durissimo da affrontare in un turbinio di emozioni che nel libro ha voluto fissare in una struggente lettera rivolta proprio al papà scomparso ma per il quale, con grande dignità, non ha mai chiesto vendetta ma giustizia.

«Oggi ho imparato a usare la penna, la parola, il dialogo», ci racconta dietro la scrivania del suo ufficio in città che condivide con Giacomo Elio Bonfadini, presidente dell’associazione umanitaria dei diritti e dell’integrazione Aaudi.

Il libro