Dal palco del "Piccolo" di Lesmo all'Ariston: intervista a Iva Zanicchi, pronta per il festival di Sanremo. La celebre artista, 82 anni, ha infatti registrato al teatro dell'oratorio alcune scene per il videoclip che accompagnerà la sua esibizione.

Le sue parole sono ferme, decise e risolute. Ma anche spontanee e divertite. Tipiche di una donna e di un’artista che nella sua vita non è mai scesa a compromessi con nessuno. E che all’età di 82 anni, dopo una carriera a dir poco straordinaria, ha ancora voglia di dire la sua. Anzi... di cantarle a tutti. Iva Zanicchi, la cittadina più famosa di Lesmo, mercoledì 2 febbraio farà il suo esordio alla 72esima edizione del Festival di Sanremo tornando sul palco dell’Ariston dopo l’ultima esperienza del 2009.

Poco prima di partire per la Città dei Fiori la celebre cantante, dopo aver calcato il palco dell'oratorio di Lesmo, si è concessa ai nostri taccuini e come sempre è stata tutt’altro che scontata nelle sue dichiarazioni. Perché lei, tuttora la donna che nella storia della musica italiana ha vinto più edizioni del Festival, vuole sentirsi ancora protagonista.

"E’ sempre un’emozione stupenda. Vivo questa nuova esperienza con tanta serenità, ma anche con passione e con molta voglia di fare bene. E poi ci sono molti giovani fanciulli in gara: l’idea di competere con loro mi piace molto, mi dà la carica necessaria. Non voglio essere falsa: chiunque viene qui con il sogno di vincere e io non sono da meno. Di certo non vado a Sanremo in gita, ma voglio dire ancora la mia. A me non piace perdere nemmeno a carte"