Intervento

Dal Pnrr in arrivo i fondi per bonificare l'Area Lombarda Petroli. Il sindaco di Villasanta Luca Ornago annuncia: "Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel".

Il Decreto del Ministero

Con un decreto del 22 novembre 2021, il Ministero della Transizione ecologica ha approvato un elenco dei "siti orfani", ovvero luoghi contaminati o potenzialmente contaminati per i quali nessuno, per varie ragioni, si è finora fatto carico della bonifica. Al primo posto nella graduatoria delle 42 aree lombarde da bonificare (7 brianzole) c’è l’area Lombarda Petroli di via Sanzio. Questo rappresenta una grande opportunità per il territorio, in quanto l’elenco è stato stilato proprio con l’obiettivo di finanziare la riqualificazione ambientale. Il Pnrr dedica infatti ai siti orfani un apposito capitolo, all’interno della "Missione M2", nella sezione "Tutela del territorio e della risorsa idrica". A fronte del provvedimento del Ministero, il Comune di Villasanta e Regione Lombardia si sono attivate e stanno lavorando proprio in queste settimane per coordinare l’azione e gestire l’iter procedimentale che porterà all’attuazione della bonifica. L’area interessata dal procedimento non corrisponde all’intera estensione dell’ex Lombarda Petroli, ma ai lotti B,C e D. I lotti A1 e A2 sono già stati bonificati (si tratta dei capannoni industriali di Immobiliare Villasanta, nella zona verso viale Monza). Ancora privo di bonifica e di progetti è invece il lotto E, quello che ospita gli impianti dell’ex raffineria.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Ovviamente soddisfatta l'Amministrazione comunale, che ha sottolineato il grande impegno profuso negli anni scorsi per cercare di risolvere una problematica che da troppo tempo affligge il territorio villasantese.

"L’inserimento dell’area Lombarda Petroli al primo posto della graduatoria non è un caso fortuito, ma è il frutto di anni di lavoro per l’Amministrazione e gli uffici - spiegano il vicesindaco e assessore all'Ambiente Gabriella Garatti e l'assessore all'Urbanistica Carlo Sormani - Fin dal 2014, il Comune ha convocato conferenze di servizi e tavoli tecnici finalizzati a promuovere l’iter della bonifica. Un’azione, questa, che ha coinvolto le istituzioni superiori (Provincia, Regione, Ministero) e gli enti competenti Ats, Arpa, Agenzia delle Dogane, Brianzacque, ATO Monza e Brianza. Tutti questi sforzi, che negli anni sono forse sembrati passaggi burocratici con poche concrete conseguenze, oggi mettono Villasanta nelle condizioni di poter cogliere una opportunità unica per il territorio".

"Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commento del sindaco di Villasanta, Luca Ornago. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza dell'operazione che verrà realizzata nei prossimi anni.