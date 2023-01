Dall'1 gennaio nuovi contatti per le segnalazioni per i rifiuti

Dall'1 gennaio 2023 cambiano i contatti di Gelsia Ambiente per richiedere informazioni o effettuare segnalazioni. Non sarà più valido quindi l’indirizzo di posta elettronica info@gelsiambiente.it, ma sarà necessario utilizzare canali diversi in base alle specifiche esigenze.

I nuovi contatti

Da domani, domenica 1 gennaio, quindi circa le segnalazioni di disservizi e richieste di informazioni si possono domandare solo compilando opportunamente e in maniera completa il form di contatto disponibile al link https://www.gelsiambiente.it/ contatti/ (sono ricomprese anche le richieste di attivazione della raccolta a domicilio dei tessili sanitari e quelle di aumento dei limiti di prelievo dei sacchi);

Per quanto riguarda la prenotazione dei servizi a chiamata per gli ingombranti e grandi RAEE bisognerà andare sul sito https://www.gelsiambiente.it/ servizi/ritiro-ingombranti-e- grandi-raee/, per gli sfalci e il verde su https://www.gelsiambiente.it/ servizi/raccolta-degli-sfalci- verdi/?comune=desio

Altri canali di contatto sono il numero verde 800 44 59 64 e gli sportelli attivi sul territorio consultabili al link https://www.gelsiambiente.it/ servizi/sportelli/?comune= desio