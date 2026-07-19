Dalla Banda Dac… alla curva del Como: soddisfazioni per Francesco Molteni e le sue maestranze

Soddisfazioni e orgoglio per l’imprenditore giussanese Francesco Molteni che ha ultimato la commessa allo stadio Sinigaglia realizzando in tempi record la nuova curva del Como.

Una commessa piena di prestigio per la ditta Molteni

Dalla banda al cantiere… quello dello stadio del Como. Porta la firma della storica ditta Molteni Enrico srl di Giussano la nuova Curva Ovest del Como 1907. A guidare l’impresa c’è Francesco Molteni, imprenditore conosciuto sul territorio, attuale presidente della Banda DAC , ex assessore ai Lavori Pubblici a Giussano per due mandati nonchè attuale vicepresidente di Ancelombardia.

L’impresa giussanese si è infatti aggiudicata un appalto per la costruzione della Curva, realizzata interamente in cemento armato secondo gli standard richiesti dalla UEFA, così da rendere lo stadio idoneo anche a ospitare competizioni internazionali come la Champions League.

Nuova curva realizzata in tempi record

Una commessa importante, la prima per uno stadio nella storia dell’azienda fondata nel 1934 dal nonno di Francesco Molteni, passata poi al padre e ora nelle sue mani. Un lavoro che ha richiesto l’impiego di una ventina di operai, in cantiere a ritmi serrati, e quasi 3.000 metri cubi di calcestruzzo, dando vita a una struttura moderna, sicura e conforme ai più elevati requisiti tecnici, fatta con imponenti gradoni in cemento armato prefabbricato. Tutto questo in tempi davvero record: le maestranze della impresa Molteni hanno lavorato senza sosta nello stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia riuscendo a completare l’intervento in appena 18 giorni, un risultato considerato eccezionale per un’opera di questa complessità. Tanta dunque la soddisfazione da parte di Molteni.

«Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – ha sottolineato – Il merito va a tutta alla squadra dei miei collaboratori e dei miei operai che, con competenza e dedizione, ha rispettato tempi strettissimi senza rinunciare alla qualità lavorando in condizioni molto complesse. È motivo di soddisfazione vedere un’opera così importante prendere forma grazie al lavoro della nostra impresa».

Il cantiere della ditta Molteni si merita anche la certificazione CIS

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità del cantiere, che ha ottenuto da ANCE Como la certificazione con marchio CIS, (Cantiere impatto sostenbile) a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso procedure costruttive attente all’impatto ambientale; una certificazione di un’edilizia responsabile e attenta anche alla sicurezza degli operatori che inorgoglisce ancor più il costruttore.

«E’ motivo di vanto, un riconoscimento che certifica un impegno concreto nella selezione dei fornitori dei partener orientati alla sostenibilità, ma anche all’attenzione dell’organizzazione del cantiere e del lavoro quotidiano delle maestranze – ha spiegato Molteni – abbiamo collaborato con la Holcim che ci ha fornito il calcestruzzo e Feralpi per il ferro di armatura. La fornitura è stata articolata in 8 getti successivi , un lavoro complesso e articolato studiato in tutti dettagli».

La nuova Curva ospiterà 4.250 spettatori per le gare di campionato, superando i precedenti 3.960 posti della vecchia tribuna provvisoria. L’ultimazione del lavoro, partito ai primi di giugno, rappresenta una delle fasi strutturali del progetto di riqualificazione dello stadio comasco funzionale all’adeguamento UEFA, dopo i successi conseguiti nella scorsa stagione e parte del merito è anche delle maestranze giussanesi.