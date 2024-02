Dalla Brianza al tetto del mondo a fianco di Pecco Bagnaia. Il monzese Marco Ventura, capomeccanico Ducati, ha il suo laboratorio a Concorezzo: "Qui vengo a divertirmi e a rilassarmi tra una gara e l'altra".

Un vero giramondo

Una vita da giramondo, con due punti fermi: Monza, la sua città di origine, e Comune: Concorezzo, il paese scelto ormai oltre dieci anni fa per dare libero sfogo alla sua passione più grande, quella per le moto. Stiamo parlando di Marco Ventura, capomeccanico del campione del mondo MotoGp Pecco Bagnaia e punto di riferimento del reparto corse della Ducati. Arrivato nella scuderia di Borgo Panigale nei primi anni 2000, Ventura ha iniziato la sua carriera nel Campionato mondiale Superbike, vivendo l’epoca d’oro delle derivate di serie.

"Ho avuto la fortuna di lavorare con tutti i più grandi piloti passati per la Ducati, partendo da Troy Bayliss e passando per Bostrom, Hodgson e Haga. Di tutti conservo un ricordo meraviglioso e con alcuni il rapporto continua tutt’oggi".

I trionfi con Pecco Bagnaia

Terminata la parentesi in Superbike, per Ventura si sono quindi spalancate le porte del Motomondiale, complice l’impegno sempre più costante della Ducati in MotoGp.

"In MotoGp sono arrivato nel campionato 2013/2014 e ho lavorato con Crutchlow, Iannone, Lorenzo e Petrucci. A oggi sono il capomeccanico di Pecco Bagnaia, capace di conquistare il titolo di campione del mondo negli ultimi due anni".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.