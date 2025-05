Dalla Brianza all'Albania per l'incontro internazionale del Movimento Scout

Dalla Compagnia degli Scout Cngei di Cesano Maderno al campo Agorà in Albania per un'esperienza internazionale di crescita, incontro e servizio.

Dalla Brianza all'incontro internazionale degli Scout

Simone Peretti, 19 anni a fine mese, di Cinisello Balsamo, studente al Liceo scientifico delle scienze applicate all'istituto Spinelli di Sesto San Giovanni e rover degli Scout laici Cngei di Cesano Maderno, è stato selezionato come unico rappresentante italiano all'Agorà Wosm 2025, l'incontro internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, che ha riunito a Tirana lo scorso aprile decine di scout tra i 16 e i 24 anni provenienti da tutto il continente europeo.

Uno spazio di dialogo e condivisione

L’edizione 2025 di Agorà è stato un viaggio attraverso passato, presente e futuro, con l’obiettivo di ispirare, motivare ed emancipare i giovani rover nel loro percorso di crescita personale e sociale. Fin dal primo giorno, Agorà si è rivelato uno spazio di dialogo e condivisione. Dopo le attività di conoscenza e la cerimonia di apertura, i partecipanti si sono divisi in gruppi di lavoro, ideando progetti su tematiche sociali comuni alle diverse comunità locali. Ogni delegazione ha inoltre presentato la propria organizzazione scout nazionale, raccontando storia, struttura e valori. Tra i momenti più emozionanti, l’International Evening ha trasformato l'evento in una festa multiculturale: ogni delegazione ha allestito uno stand per raccontare, attraverso sapori, oggetti e tradizioni, la propria terra.

"Un’occasione bellissima per scoprire quanto siamo diversi, ma anche profondamente uniti nei valori dello scoutismo", racconta Simone Peretti, scout dall'età di 8 anni.

Workshop, dibattiti e laboratori

Durante la giornata dedicata al servizio, i ragazzi e le ragazze, accolti dalla sindaca di Tirana, hanno piantato alberi e fiori lungo le rive del lago del parco cittadino, contribuendo a rendere più verde uno spazio pubblico della capitale. Il pomeriggio si è concluso con una visita guidata al centro storico, accompagnati da uno scout locale. Nella parte finale di Agorà, i rover si sono confrontati su temi giovanili attraverso workshop, dibattiti e laboratori. Tra musica dal vivo, danze tradizionali e specialità culinarie albanesi, il clima di amicizia e collaborazione ha reso ancora più intenso il confronto. La cerimonia finale, attorno al fuoco, ha sigillato le emozioni e i legami costruiti durante il campo.

"Tutto l’evento è stato bellissimo – commenta Simone al termine di questa esperienza capace di costruire ponti, stimolare la cittadinanza attiva e formare i cittadini del domani - È stato molto interessante poter conoscere e confrontarsi con ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa. Mi ha permesso di allargare il mio pensiero, mettendomi nei panni di altre persone, con modi di fare e usanze differenti. Ho incontrato persone straordinarie con cui questi giorni sono volati tra risate, riflessioni e scoperte".

L'importanza del servizio

Prima della partenza, i partecipanti hanno ripulito gli spazi del Centro Gesuiti "At Anton Luli" che li ha ospitati durante il soggiorno, testimoniando ancora una volta l'importanza del servizio nello scoutismo. A Cesano, Simone continua ora l’ultimo anno del percorso da educando.