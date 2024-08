Dalla Brianza braccia e cuori nella lotta contro la mafia

I cuori (e le braccia) dei ragazzi al servizio della giustizia. Cinquanta i giovani della comunità pastorale di Ronco Briantino, Carnate e Usmate Velate che guidati da don Simone Arienti e dai loro educatori, hanno vissuto una settimana di servizio e fraternità presso il campo dell’associazione antimafia "Libera" a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria.

La scorsa settimana, proprio in questo luogo, i ragazzi si sono riuniti per aiutare a sistemare il complesso monumentale di Santa Croce e del bene confiscato alla malavita di Cascina Saetta.

Non è stata solo l’occasione per stare insieme e sistemare un complesso confiscato alla mafia, ma anche un momento di unione. Infatti, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ascoltare diverse testimonianze del mondo dell’antimafia, di coloro che hanno combattuto e che tutt’ora combattono questa battaglia, a chi ha assistito a vere e proprie tragedie e ha perso i propri familiari per mano della criminalità organizzata.

"Sono storie forti, che è necessario conoscere per avere maggiore consapevolezza del mondo in cui viviamo - ha proseguito il sacerdote - Dico questo perché fino a quando non conosciamo ciò che ci circonda e il male che dev’essere sradicato per vivere in un posto migliore, non possiamo aiutare e non possiamo essere a servizio del Paese"