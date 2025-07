Dalla Caritas arcorese un aiuto concreto nell'acquisto di libri scolastici

Iniziativa

Caritas Arcore offre un aiuto alle famiglie con figli in scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’acquisto del materiale scolastico. Le richieste dovranno pervenire entro il 25 agosto

Si scrive "Insieme per Educare e per la povertà educativa", si scrive un bellissimo ed utilissimo progetto, messo in campo dalla Caritas della Comunità pastorale di Arcore, per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica e alla prese con l'acquisto dei libri di testo per i loro figli.

L'invito

Caritas si mette in ascolto delle famiglie che hanno figli che frequentano la scuoal primaria o secondaria di primo grado - si legge nel volantino che illustra l'iniziativa - Per aiutarli a sostenerle nell'acquisto del materiale didattico".

Le richieste

Le richieste dovranno pervenire direttamente in Caritas entro il 25 agosto 2025, mentre dal 26 agosto inizieranno i colloqui presso il Centro di ascolto Caritas. Chi fosse interessato può inviare via mail (info@caritasarcore.it) o WhatsApp info dettagliate sulla lista del materiale richiesto dalla scuola allegando una breve descrizione della situazione familiare