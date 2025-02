Villa Verbano apre le porte. L’inaugurazione è fissata per le 11 di sabato, 22 febbraio.

Dalla criminalità al bene comune: apre Villa Verbano

Villa Verbano, al civico 1/B di via Verbano a Molinello di Cesano Maderno, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnata al Comune dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ospiterà i beneficiari delle progettualità Pnrr "Linea 1.3.1. Housing Temporaneo - Housing First" che prevede interventi temporanei per persone o nuclei familiari fragili con gravi problemi abitativi, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo personale e socio-lavorativo.

Alloggio temporaneo per persone in emergenza abitativa

La villa è stata infatti ristrutturata e destinata ad alloggio temporaneo per persone e famiglie in emergenza abitativa. Di più. La soluzione alloggiativa sarà affiancata da un progetto volto a favorire lo sviluppo personale e socio-lavorativo dell’ospite. Il Comune ha affidato il progetto di ristrutturazione al Codebri (Consorzio Desio Brianza).

Dall'illegalità al bene comune

La villa rappresenterà il simbolo di un cambiamento radicale, dall’illegalità alla crescita di progetti per il bene comune. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco Gianpiero Bocca, i rappresentanti del Codebri, delle istituzioni, delle Forze dell'ordine e delle associazioni cittadine, oltre ai residenti del quartiere Molinello.