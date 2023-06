"Dalla Giunta nemmeno un messaggio di cordoglio per il benefattore Berlusconi"

"Dalla Giunta di Vimercate nemmeno un messaggio di cordoglio per Silvio Berlusconi, nonostante l'importante aiuto dato alla città. Proporremo di posare una targa in segno di riconoscimento".

Nessun messaggio o segnale cordoglio da parte della Giunta di Vimercate

E' polemica a Vimercate, a pochi giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e a seguito della scelta dell'Amministrazione comunale di centrosinistra di non tributare alcun segno di ricordo e cordoglio per l'ex premier.

Il centrodestra: "Mancanza gravissima"

A partire all'attacco sono stati i gruppi consiliari di centrodestra.

"I gruppi consiliari di Noi Per Vimercate, Lega Salvini Premier e Fratelli D’Italia - si legge in un comunicato diffuso nella mattinata di oggi, venerdì 16 giugno - esprimono contrarietà per la scelta della Giunta di Vimercate di non esprimere sui propri canali cordoglio alcuno per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Riteniamo questa una gravissima mancanza".

"Mancanza di gratitudine per la donazione alla città di mezzo milione di euro"

"Aldilà della caratura istituzionale dell'uomo - proseguono i gruppi di centrodestra - Silvio Berlusconi ha da sempre espresso interesse per la città di Vimercate, che ha beneficiato della sua generosità proprio pochi mesi fa, quando l'ex Presidente del Consiglio ha donato 500.000 euro al Comune per il restauro della facciata di Villa Sottocasa (l'ala privata della dimora di delizia è di proprietà di una società che era controllata da Berlusconi, ndr). L’Amministrazione, che da subito ha provato ad annebbiare la vicenda, nascondendosi dietro a un fantomatico “donatore privato”, nega persino un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa".

"L'Amministrazione rimedi con una targa di riconoscimento"