Dalla parola di Dio... ad "Affari tuoi"

Personal coach in settimana, lettore in chiesa della Parola di Dio nel week end, smascheratore di truffe sul web in passato ed ora ad un passo dalla partecipazione al programma tv "Affari Tuoi" in onda su Rai 1 alle 20.35, nei panni del "dottore".

Un artista e comunicatore poliedrico. Il protagonista della storia è il 50 enne Alessandro Tamborrino , volto conosciuto a Villasanta.



Monzese di nascita, ma villasantese già da parecchi anni, l’artista, che si definisce "orgogliosamente mezzo brianzolo e mezzo terrone, pugliese per la precisione di Ostuni" è un volto conosciuto nella parrocchia di Sant’Anastasia di Villasanta, dove ogni domenica presta la sua voce per proclamare la parola di Dio. La sua grande fede lo accompagna anche nella vita quotidiana. Il 50enne svolge anche l’attività di personal coach e in passato aveva gestito alcune palestre in Brianza e si era prodigato anche in una rubrica settimanale, in onda sul web, intitolata "Falsissimo 2.0", con la quale si dilettava a smascherare truffatori sulla rete.

Sempre "on stage"

"Mi definisco da sempre "on stage" fin da quando ancora con il pannolino mi esibivo per amici e parenti, ma rigorosamente dietro una porta - ha raccontato Tamborrino - poco dopo la timidezza svanì. Nel pieno dell'adolescenza invece di pensare a flirt e motorini, seguivo i titoli di testa e di coda delle trasmissioni per trovare i nomi di autori e registi tv per farmi invitare a "curiosare" dietro le quinte per scoprire questa meravigliosa macchina della comunicazione chiamata tv. Nel 1989 iniziai con le esperienze professionali presentando il "TeleGiornaleGiovani" per un circuito nazionale che, una volta tanto, dava spazio proprio ai giovani. Da allora non mi sono più fermato: animazione turistica, qualche ruolo in spot e fiction; inviato per tv locali seguendo soprattutto curiosità e costume; conduzione di eventi e serate live che svolgo tuttora. La conduzione è il mio pane, il palcoscenico e lo studio tv sono il mio elemento. L'incontro negli anni con Gianfranco Funari, Anna Valle, Daria Bignardi e altri professionisti hanno cementato sempre più in me questa convinzione".

"Amadeus, un grande professionista"

L’ultima fatica in campo artistico risale a qualche settimana fa quando il villasantese ha partecipato alla pubblicità di lancio riguardante il ritorno del programma tv "Affari tuoi" condotto da Amadeus, per intenderci il gioco dei pacchi, interpretando il ruolo del "dottore".

Si tratta del personaggio che parla al telefono con il conduttore per formulare di volta in volta una proposta economica al concorrente per convincerlo a interrompere il gioco. Può anche capitare che anziché un’offerta in denaro, il Dottore proponga un cambio del pacco. In base alle scelte compiute dal concorrente la partita prende una piega ben precisa, fino al suo naturale epilogo.