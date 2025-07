"Dalla poltrona alla maratona": Concorezzo lancia il corso per aspiranti runner

Iniziativa

Un percorso di sei incontri per imparare a correre 5 km con l’aiuto dell’ultramaratoneta Michele Zocco

Dalla camminata alla corsa, con calma, costanza e un obiettivo ben chiaro: portare chi non ha mai corso a tagliare per la prima volta il traguardo dei 5 km. È questa l’idea alla base del nuovo progetto sportivo lanciato da Michele Zocco, ultramaratoneta e istruttore Fidal, volto noto a Concorezzo per le sue imprese podistiche, ma anche per la sua capacità di coinvolgere gli altri in progetti inclusivi.

Zocco vanta un curriculum importante: tra le sue imprese figurano l’Ultra Milano-Sanremo (285 km), l’Ultra Ardeche (222 km) e la Nove Colli Running (200,3 km). Nelle sue partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali, Zocco indossa con orgoglio la maglia con lo stemma del Comune di Concorezzo, portando il nome della città nelle gare più impegnative.

Dalla poltrona alla maratona

Il nome scelto per il progetto dice già tutto: "Dalla poltrona alla maratona". Un titolo ironico, ma anche motivante, che vuole parlare a chi la corsa l’ha sempre vista come qualcosa "da altri" e non per sé.

"L’obiettivo è semplice: prendere persone che non hanno mai corso o che lo hanno fatto solo saltuariamente e accompagnarle, passo dopo passo, fino a completare 5 chilometri di corsa continuativa", ha spiegato Michele con entusiasmo. L’idea ha radici più lontane. Michele, da tempo attivo nel mondo dello sport, ha iniziato a dare una mano al Gruppo di Cammino di Concorezzo, un’iniziativa già presente sul territorio, inizialmente attiva solo in orario diurno e ora estesa anche alle ore serali.

L'idea di creare un gruppo di corsa

"Mi avevano chiesto una mano per gestire il gruppo serale – ha raccontato – E da lì è nata l’idea di creare anche un vero e proprio gruppo di corsa. Non per atleti esperti, ma per chi parte da zero".

Il nuovo gruppo di corsa sarà a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti, proprio per garantire la qualità e la sicurezza del percorso. "A differenza del cammino, la corsa richiede un approccio diverso – ha proseguito Michele – Non basta dire “inizia a correre”. Serve gradualità, attenzione alla fatica, al corpo, all’equipaggiamento. Io non insegnerò tecniche di corsa da professionisti, ma cercherò di trasmettere tutto ciò che ho imparato su come correre senza farsi male, ascoltandosi”.

Il programma

Il programma prevede sei lezioni, ogni mercoledì: 10 - 17 - 24 settembre e 1 - 8 - 15 ottobre, sempre alla stessa ora, presso un’area che verrà comunicata agli iscritti. Ogni incontro inizierà con esercizi di stretching e riscaldamento, seguiti da sessioni pratiche di corsa intervallate a camminata. Il tutto pensato per adattarsi al livello dei partecipanti, con l’obiettivo comune di progredire in modo sano e sostenibile. Il costo per l’intero ciclo è di 25 euro a persona. Per chi è curioso ma ancora incerto, è prevista una serata introduttiva gratuita e aperta a tutti, martedì 3 settembre, dalle 21 alle 22, presso la Sala di rappresentanza del Comune.

Corso, obiettivi e iscrizioni

"In quell’occasione spiegherò in cosa consiste il corso, quali sono gli obiettivi e che tipo di preparazione è consigliata – ha aggiunto Michele – Non serve essere pronti fin da subito: chi non se la sente può partire prima con il gruppo di cammino e poi eventualmente unirsi a quello di corsa. Durante la serata sarà possibile iscriversi direttamente, oppure successivamente tramite l’URP del Comune. Il progetto però non si ferma all’autunno. Se tutto andrà come previsto, la speranza è quella di continuare anche in primavera, con nuovi moduli per i partecipanti più motivati, magari puntando a distanze via via più lunghe, fino ad arrivare – perché no – a una vera mezza maraton".

Michele, che nella sua carriera da ultramaratoneta ha corso decine di competizioni ufficiali, anche con il patrocinio delle istituzioni, conosce bene le sfide e le soddisfazioni di questo sport. Ma ciò che più lo entusiasma è vedere negli altri la scintilla di chi scopre la corsa per la prima volta.

La soddisfazione del sindaco Capitanio

"Il corso Dalla poltrona alla maratona è un esempio positivo di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Iniziative come questa arricchiscono la nostra comunità e promuovono stili di vita sani e inclusivi. L’auspicio è che anche altri concorezzesi, come Zocco, vogliano condividere le proprie competenze (sportive, professionali o artistiche). È un modo concreto e positivo di dedicare attenzione alla nostra città, facendo rete attraverso le passioni".

Questa proposta si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dell’attività fisica promosso dal Comune. Dal 2023 è attivo il Gruppo di Cammino, che ha già coinvolto 350 iscritti. Il corso “Dalla poltrona alla maratona” rappresenta il passo successivo per chi desidera iniziare a correre in modo consapevole e guidato. Per info: Ufficio Cultura 039.62800202

Iscrizioni: urp@comune.concorezzo.mb.it 039.62800453-456