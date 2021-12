Dalla Regione 400mila euro per Palazzo Trotti

Quattrocentomila euro per dare un nuovo colpo alla riqualificazione di Palazzo Trotti, sede storica del Municipio di Vimercate.

Una cifra importante messa a disposizione dell’Amministrazione comunale guidata da Francesco Cereda dalla Giunta regionale, grazie ad un’azione bipartisan messa in campo da forze di centrosinistra e di centrodestra.

A dare l’input è stato il consigliere comunale di minoranza Giovanni Sala, del centrodestra.

"Sapevo dei fondi messi a disposizione dei Comuni per interventi di riqualificazione del patrimonio - ha spietato l’esponente di opposizione - Ho quindi sollecitato un emendamento al bilancio regionale di previsione, che ha sortito l’effetto sperato. Un gioco di squadra che ha consentito in extremis di intercettare fondi importanti".

A presentarlo formalmente all’attenzione della Giunta regionale sono stati gli esponenti di Pd e Azione. E la richiesta è stata accolta.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vicesindaco Mariasole Mascia, che ha spiegato come verranno utilizzati i fondi:

"I fondi regionali si aggiungono al milione di euro circa già stanziato dal Comune per atri interventi sul Municipio. I 400mila euro della Regione verranno spalmati sui prossimi due anni. Circa 200mila nel 2022 per il rifacimento delle luci e delle pavimentazioni. Gli altri 200mila nel 2023 per la sistemazione dei locali a piano terreno, che si affacciano sulla piazza, utilizzati per le associazioni ed eventi culturali".