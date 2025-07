Dalla Regione 550mila euro per riqualificare le scuole Frank e San Giorgio

Interventi

Risorse significative grazie a tre emendamenti approvati durante l’assestamento di Bilancio 2025/2027, prima firmataria la consigliera Alessia Villa.

Con tre emendamenti approvati durante l’assestamento di Bilancio 2025/2027, Regione Lombardia interviene con risorse significative a favore del Comune di Meda, garantendo il cofinanziamento di importanti interventi di riqualificazione scolastica.

Alessia Villa: "Un segnale di attenzione verso il territorio"

"Si tratta di un segnale concreto di attenzione al territorio e alle sue esigenze educative, sportive e di sicurezza - dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ed ex vicesindaco di Meda, Alessia Villa, prima firmataria degli emendamenti. In particolare per l’annualità 2025 abbiamo ottenuto un finanziamento di 100mila euro destinato alla manutenzione straordinaria della pista di atletica e del campo da basket della scuola media Anna Frank. A questo intervento si aggiungono 200mila euro per il 2026 per i lavori di riqualificazione della palestra, degli spogliatoi e dei bagni dello stesso istituto".

Interventi alle scuole Frank e San Giorgio

"Infine per il 2027 è stato approvato un ulteriore stanziamento di 250mila euro per il cofinanziamento regionale dell’intervento alla scuola San Giorgio, che prevede l’adeguamento sismico e la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei bagni della palestra di via Cialdini - aggiunge - Un’opera fondamentale per la sicurezza degli studenti, per le società sportive e per il decoro degli spazi scolastici".

"Regione promuove la qualità dell'offerta scolastica e degli impianti sportivi"

"Grazie a questi emendamenti – conclude la consigliera Villa – Regione Lombardia continua a dimostrare attenzione concreta alle necessità del territorio, promuovendo la qualità dell’offerta scolastica e la fruibilità degli impianti sportivi comunali. Un risultato importante per la città di Meda, frutto di un lavoro costante di ascolto e collaborazione con le amministrazioni locali".

Il sindaco di Meda: "Il cofinanziamento è un'opportunità fondamentale per valorizzare i nostri edifici scolastici"

In conclusione, le parole del sindaco di Meda, Luca Santambrogio: