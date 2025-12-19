Dalla Regione in arrivo nuovi fondi per le opere pubbliche di due Comuni

Grazie agli emendamenti del consigliere di Forza Italia, Jacopo Dozio, per Ornago e Busnago sono pronti finanziamenti per 400mila euro

Nuovi fondi in arrivo da parte di Regione Lombardia per le opere pubbliche di Ornago e Busnago. A garantire i finanziamenti, per un totale di 400mila euro, sono stati gli emendamenti proposti dal consigliere regionale Jacopo Dozio, di Forza Italia.

L’impegno per le luci e il Centro civico di Ornago

A contare sul primo cofinanziamento concesso dal Pirellone con la recente manovra di bilancio sarà la nuova illuminazione pubblica di Ornago, per il cui progetto arriveranno 100mila euro. Non solo, perché sempre nel piccolo Comune del Vimercatese arriveranno altri 100mila euro utili alla riqualificazione del Centro culturale di via Porta:

“Ho presentato un emendamento per finanziare con 100mila euro una parte del progetto di adeguamento di impianti di pubblica illuminazione e installazione di corpi illuminanti a led – ha spiegato il consigliere regionale Dozio – Un sostegno importante per impattare meno sull’ambiente, con luci più forti e anche un certo risparmio energetico e in bolletta. Abbiamo poi approvato anche un altro emendamento sempre da 100mila euro per la riqualificazione del Centro culturale. Due impegni concreti da parte mia per il bene del territorio. Ringrazio la Giunta e il Consiglio regionale che hanno approvato la mia proposta”

Una “nuova” biblioteca per Busnago

Corposo anche il finanziamento in arrivo per Busnago. Nel dettaglio, sempre Dozio ha ottenuto grazie a un emendamento lo stanziamento di 200mila euro che serviranno per opere di efficientamento energetico alla biblioteca cittadina: un progetto del valore complessivo di 450mila euro che l’Amministrazione ha già messo in campo con risorse proprie e che sarà dunque cofinanziato dalla Regione: