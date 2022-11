Dalla sala operatoria all'amore degli anziani: la nuova vita di Emma è la Pet Therapy

Il suo grande cuore "di cristallo" è tornato a battere più forte che mai: per le sue padrone, per soprattutto per gli anziani e tutte quelle persone fragili che cercano conforto nella cosiddetta Pet Therapy.

Una storia di solidarietà

E’ una bellissima storia di solidarietà, ricevuta e donata, quella che ha per protagonista Emma, una dolcissima labrador che nel giro di 4 anni ha stravolto le vite di tutti coloro che l’hanno conosciuta. A partire da Fabiola e Sarah, le due padroni residenti a Roncello, che prima sono riuscite a salvarla da morte certa grazie alla generosità di tanti amici, e poi hanno deciso di ridare indietro la stessa quantità di amore a chi ne ha realmente bisogno.

Dall'operazione alle case di riposo

Ed è così che oggi la bellissima labrador è diventata la mascotte di tanti nonnini che vivono nelle case di riposo.

"Durante quel periodo complicato e di sofferenza ci eravamo promesse che avremmo dato un senso a ciò che Emma aveva passato - racconta Fabiola - Dopo la pandemia mi sono quindi iscritta a un corso di Pet Therapy (una terapia che prevede l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento, ndr) per poter offrire aiuto a chi ne aveva bisogno. Emma ha capito subito come approcciarsi all’utenza più fragile e si è dimostrata veramente portata per questo ambito molto particolare, forse perché, avendo sperimentato il senso del dolore e della sofferenza, la sua dolcezza e la sua tenerezza hanno una marcia in più".

