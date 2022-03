Cosa fare e come donare

In queste ore l'Amministrazione comunale di Agrate Brianza ha redatto una sorta di vademecum con tutte le informazioni utili per i cittadini che volessero rendersi utili per il popolo ucraino. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Simone Sironi.

Dall'assistenza ai profughi alla raccolta fondi: Agrate si mobilita per gli ucraini

"Siete in molti a chiedere come sia possibile attivarsi per aiutare il popolo ucraino e i profughi in arrivo in Italia - ha spiegato il primo cittadino Sironi. Il nostro comune si sta mobilitando per l'accoglienza". Ecco quindi che in risposta a tante domande arrivano le prime indicazioni utili su come comportarsi in questo momento. (le informazioni sono in costante aggiornamento sul sito del Comune).

Assistenza ai profughi

Per chi direttamente interessato (o è a conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall’Ucraina) ricordiamo che è importante che ne sia segnalata la presenza sul territorio italiano per agevolare gli aiuti. Come? Il Comune di Agrate Brianza ha attivato un ufficio per raccogliere le segnalazioni di tutte le persone provenienti dall'Ucraina arrivate nel nostro Comune, in modo anche da raccordare i servizi di accoglienza con la Prefettura e la segnalazione alle autorità preposte. Il Comune di Agrate Brianza ha messo a disposizione per le segnalazioni l’indirizzo mail: emergenza.ucraina@comune.agratebrianza.mb.it

Si consiglia di corredare la comunicazione con i dati essenziali (nome, cognome, data di nascita, contatti mail e telefonici, data di arrivo in Italia, richieste di eventuale soluzione alloggiativa o comunicazione di ospitalità presso strutture, associazioni o familiari) così da attivare da subito la rete di supporto, se necessaria. Coloro che avranno inviato la mail verranno ricontattati dall’ufficio per i documenti richiesti dalla Prefettura e Questura.

Mappatura disponibilità all'accoglienza e disponibilità di alloggi

Il Comune di Agrate Brianza, in accordo con la Prefettura, sta mappando la disponibilità di famiglie che volontariamente ospitino i rifugiati nelle proprie case o che vogliano mettere a disposizione alloggi ed eventualmente metterli a disposizione della rete dei Centri di Accoglienza Straordinaria coordinati dalla Prefettura di Monza e della Brianza.

A tal proposito si richiede di inviare alla mail emergenza.ucraina@comune.agratebrianza.mb.it l’eventuale disponibilità di famiglie che vogliano ospitare i rifugiati nelle proprie case indicando il numero massimo di persone che si è disponibili ad ospitare e la soluzione alloggiativa messa a disposizione (coabitazione o alloggio privato) corredata di indirizzo.

Le famiglie che avranno manifestato la disponibilità saranno ricontattate in seguito dagli uffici preposti per concordare le modalità di accoglienza.

Numero emergenza profughi

Per chiarimenti e informazioni, solo sul tema profughi, è possibile contattare il numero 039.6051250 (dal lunedì al venerdì ore 9-12) - 351.9201851 (sabato e domenica).

Raccolte di beni e raccolte fondi

Consultando periodicamente il sito istituzionale del Comune si potranno reperire le informazioni in merito alle raccolte che saranno promosse in risposta delle effettive necessità e canali di invio sicuri.

L'Amministrazione ricorda anche che in questa fase delicata è importante fornire informazioni corrette e organizzare gli aiuti in raccordo con tutto il sistema istituzionale e dell'accoglienza. Consigliamo, dunque, tutti coloro che intendessero offrire il proprio contributo ai profughi, di farlo attraverso i canali ufficiali.

L'amministrazione comunale di Agrate Brianza ha attivato una raccolta fondi per la gestione dell’emergenza. Le risorse raccolte saranno utilizzate per gestire l’accoglienza, supportare iniziative e progetti delle associazioni umanitarie.

La donazione può essere effettuata attraverso bonifico c/o CREVAL - Credito Valtellinese

Beneficiario: COMUNE DI AGRATE BRIANZA

IBAN: IT 70 V 05216 32390 000000002400

Causale: “SOS Ucraina Agrate Brianza”

Segnaliamo anche le raccolte fondi dedicate attivate da:

CROCE ROSSA ITALIANA

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

IBAN: IT93H0200803284000105889169

Causale: “Emergenza Ucraina”

Per informazioni: www.cri.it/emergenzaucraina

CARITAS AMBROSIANA

Beneficiario: Caritas Amrosiana Onlus

IBAN: IT82Q0503401647000000064700

Causale: “Conflitto in Ucraina”

Per informazioni: https://donazioni.caritasambrosiana.it/.../Conflitto-in...