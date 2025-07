Dall'oratorio di Briosco al Milan: Mamadou firma con i rossoneri

Calcio

Un risultato straordinario per il giovane talento, classe 2013, cresciuto tra le fila del Briosco San Vittore e poi selezionato dall’Academy Brianza, dove ha militato nell’ultimo anno.

Dall’oratorio di Briosco al Milan. L’Academy Brianza festeggia una giornata storica: Pen Mamadou, attaccante esterno classe 2013, ha firmato con l'Ac Milan, entrando ufficialmente nella squadra Under 13 del settore giovanile rossonero.

Un risultato straordinario per il giovanissimo talento, cresciuto tra le fila del Briosco San Vittore e poi selezionato dall’Academy Brianza, dove ha militato nell’ultimo anno.

Talento cresciuto a Briosco

Mamadou si è allenato duramente, distinguendosi per velocità, tecnica e potenza fisica, qualità che hanno attirato l’attenzione di diverse società professionistiche come Como, Atalanta e Lecco, prima del passaggio al Milan.

Il 12enne brioschese si allenerà presso il prestigioso Centro sportivo Vismara, polo di riferimento per il vivaio milanista. Eppure, per l’Academy Brianza non è un addio.

“Per noi Mamadou è come un figlio. Questo non è un traguardo ma un inizio: continueremo a seguirlo come persona e come atleta, perché il percorso educativo e sportivo non si ferma con una

firma”, ha dichiarato Aldo Rotunno, fondatore e presidente dell’Academy.

Un segno tangibile che i sogni, con il lavoro e la giusta guida, possono diventare realtà.

"Il progetto Academy Brianza, nato per creare un ponte tra oratori e calcio di alto livello, si dimostra efficace e visionario. La risposta è stata fortissima da tutta la Brianza, a conferma di un bisogno reale e sentito: quello di offrire ai ragazzi un’opportunità concreta, senza le rette delle scuole calcio tradizionali", aggiunge Rotunno che ha rivolto un ringraziamento alla società Montesolaro, che ha creduto nel progetto e ha permesso il tesseramento dei ragazzi.

Nel frattempo, è nata ufficialmente la nuova società sportiva Academy Brianza, con presidente Aldo Rotunno e vicepresidente Lorenzo Capuano, storico allenatore classe 1952, nominato ad honorem per l’impegno e la passione di una vita dedicata al calcio.

Anche la famiglia di Mamadou, nuovo attaccante rossonero, ha voluto esprimere il proprio pensiero: “Ringraziamo l’Academy per il lavoro svolto con nostro figlio. Sappiamo che continuerà ad accompagnarlo anche in questo nuovo cammino”.

Intanto l’Academy guarda avanti e annuncia per la nuova stagione l’attività delle categorie 2013, 2014 e una squadra mista 2015-16, con una gita-ritiro in Alta Valle Intelvi a settembre per dare

ufficialmente il via alla nuova annata sportiva.

“Ci serve un centro sportivo nostro. Stiamo monitorando il campo di Briosco, dove tutto è nato e dove il bando scade a giugno 2026. Abbiamo già condiviso con l’amministrazione un progetto:

sarebbe bello restare proprio lì, dove tutto è cominciato”, ha concluso il presidente.