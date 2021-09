E' concorrente del nuovo reality

Il 17enne partecipa al nuovo reality "Voglio fare il mago", in onda su Rai Due ogni martedì sera.

Daniel, il trapper di Villasanta che vuole fare il mago. Il 17enne partecipa al nuovo reality "Voglio fare il mago", in onda su Rai Due ogni martedì sera.

Daniel, il trapper di Villasanta che vuole fare il mago

Daniel, 17 anni di Villasanta, sa già cosa desidera dalla vita: una famiglia unita, la salute, i soldi e il successo!

Non è difficile capirlo, ascoltando la sua presentazione sulla pagina ufficiale dedicata al nuovo programma Rai "Voglio essere un mago", il nuovo reality per la famiglia in onda su Rai Due, dove giovani dai 14 ai 18 anni per cinque settimane saranno impegnati a studiare e perfezionare le arti magiche con un gruppo di docenti. Il migliore conquisterà la bacchetta d'oro.

Il 17enne Daniel Motta, residente a Villasanta, è tra i dodici concorrenti. Amante della musica trap, ha scoperto la sua passione per la magia grazie allo zio. Vorrebbe fare il mago perché la magia gli permette di rendere possibile l'impossibile. E mentre perfeziona le sue capacità di illusionista, all'interno del reality ha incontrato anche uno spirito affine, la 14enne bergamasca Matilde Carioli, con cui pare essere sbocciata una bella "magia".

Qui la sua video presentazione di Daniel Motta:

Ieri la seconda puntata

Giunto alla seconda puntata, andata in onda ieri sera, il reality vede i ragazzi divisi in tre casate: le Volpi Rosse, le Piume D'Oro e gli Abisso Blu. Nel corso della puntata nella scuola di magia sono entrati anche i "babbaloni", giovani influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri maghi dei social: si tratta di Elèna Hazinah, Giulia Sara Salemi e dei gemelli Marco e Mattia Munda.

Ma, oltre ai concorrenti, i protagonisti sono anche gli insegnanti. Sulle orme della saga sul celebre maghetto di Hogwarts anche nelle casate del reality di Rai Due ci sono i maestri: Eleonora Di Cocco, docente alla cattedra di Grandi Illusioni, Federico Soldati in quella di Mentalismo, e Jack Nobile, Hyde e Sbard insegnano Micromagia. A tenere le fila di tutto è il padrone di casa, Raul Cremona, mentre al mago Silvan il compito di raccontare il percorso degli studenti e di vigilare su di loro.