Nuova chiusura sull'Autostrada A4. Questa volta non per lavori di manutenzione ma per il ripristino dei danni avvenuti a seguito di un incidente che si è verificato nelle scorse ore.

Danni a seguito di un incidente, sulla A4 chiude per una notte lo svincolo per la A58 Teem

Nel dettaglio, come comunicato da Autostrade per l'Italia, la chiusura è in programma dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 marzo, e riguarda il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.

In alternativa, per chi proviene da Brescia, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Cavenago, al km 150+100 della A4 ed entrare in A58 a Pessano con Bornago; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Milano, uscire ad Agrate, al km 145+900 e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi sulla A58.