Danni per il maltempo, la piattaforma ecologica di Albiate riaperta dopo tre giorni

E’ rimasta chiusa per tre giorni – da martedì a giovedì – la piattaforma ecologica di Albiate, a causa dei danni causati dal maltempo.

Le forti raffiche di vento che a inizio della settimana hanno sferzato la Brianza hanno lasciato il segno pesante anche ad Albiate.

I danni maggiori si sono registrati proprio al centro di raccolta rifiuti di via San Carlo, dove le forti folate hanno completamente scoperchiato il tetto dell’ufficio interno alla struttura.

A causa dei gravi danni strutturali, «Gelsia Ambiente» è stata costretta per tre giorni a sospendere il servizio per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area interessata.

L’intervento di emergenza e i lavori di ripristino

Precauzionalmente è stato disattivato il contatore generale dell’energia elettrica per scongiurare pericoli legati alla presenza di cavi elettrici rimasti scoperti, mentre l’ufficio è stato protetto provvisoriamente con una copertura temporanea realizzata mediante travi e teli impermeabili, per evitare che nuove precipitazioni compromettano ulteriormente i locali.

La piattaforma è stata riaperta nella giornata di oggi, venerdì 3 luglio: «Nel frattempo stiamo predisponendo i lavori per il ripristino definitivo del tetto – ha fatto sapere al giornale la sindaca Vanessa Gallo – e il Comune ha già aperto il sinistro con l’assicurazione».