Si è laureata campionessa italiana con un’esibizione mozzafiato, lasciando tutti a bocca aperta per la sua straordinaria capacità di far dialogare leggerezza e forza fisica a tempo di musica.

Danza aerea, a 12 anni si laurea campionessa nazionale

Angelica Villa, classe 2014, casa a Seregno, ha conquistato a metà giugno il gradino più alto del podio ai Campionati Ipa Technique di Rieti, diventando il nuovo volto di una disciplina artistica e sportiva, nata nel mondo circense, oggi amatissima e praticata soprattutto dai più giovani.

Il percorso di Angelica in questa disciplina, che richiede un mix perfetto di grazia coreografica, atletismo d’acciaio e un pizzico di coraggio, è iniziato quando frequentava la quarta elementare. I primi passi li ha mossi presso la Liberty Dance Asd di Seregno. Quello che era iniziato come un gioco si è presto trasformato in una dedizione assoluta. Per perfezionare la tecnica del cerchio aereo, Angelica si è successivamente spostata a Como, sponda Pole Passion Academy Asd.

Il talento di Angelica ha già superato i confini nazionali

Lì, sotto la guida attenta dell’insegnante Alice Aquino, la giovanissima atleta seregnese ha bruciato le tappe, raggiungendo il livello avanzato e collezionando una scia di successi impressionante, tra cui numerose medaglie d’oro ai campionati regionali e il prestigioso premio assoluto come miglior atleta del “Galà di Franciacorta” lo scorso 17 maggio. Il talento di Angelica ha già superato i confini nazionali: ha ottenuto ottimi piazzamenti alle edizioni 2024 e 2025 della “Pole and Aerial World Cup”, e sta già scaldando i motori in vista del prossimo mondiale, in programma a novembre.

La svolta che l’ha portata al titolo nazionale è arrivata nel settembre 2025, quando Angelica ha deciso di cimentarsi in una nuova specialità, l’amaca aerea, tornando a vestire i colori della Liberty Dance di Seregno. Una scommessa ampiamente vinta: lo scorso 14 giugno, durante i campionati nazionali di Rieti, la dodicenne seregnese ha letteralmente stregato la giuria. Sulle note di una coreografia nata dalla collaborazione sinergica tra l’artista Chiara Moroni e l’insegnante Roberta Parrella, ha danzato sospesa nel vuoto, conquistando la medaglia d’oro.

Una routine quotidiana fatta di rigore e grandissimi sacrifici

Dietro ai voli spettacolari, per lei, c’è una routine quotidiana fatta di rigore e grandissimi sacrifici. Angelica si allena tutti i giorni, alternandosi tra cerchio e amaca, senza mai perdere l’attenzione per lo studio. L’atleta 12enne infatti appena concluso l’anno scolastico frequentando la prima media al Collegio Ballerini di Seregno.

A fare il tifo per lei c’è una famiglia unita e fiera. In prima fila i genitori, mamma Paola Lo Porto e papà Carlo Villa, che la supportano in ogni momento. E poi c’è l’orgoglio smisurato dei nonni, che vivono a Carate Brianza: Giannino Villa, volto noto del territorio ed ex presidente degli artigiani caratesi, e la nonna Anna Sala, che – giorno dopo giorno – guardano la loro nipote volare sempre più in alto.