«Danze standard»: coppia di campioni mondiali a Giussano

Mimmo e Giuseppina hanno vinto il titolo "ballando" in casa

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Insieme nella vita e in pista, Giuseppina e Domenico Mazzaglia di Giussano hanno conquistato il titolo mondiale in danze standard.

Campioni del mondo

Campioni del mondo di danze standard Wdo: la coppia giussanese formata da Giuseppina Borgonovo e Domenico Mazzaglia sorprende ancora in pista e conquista un importante titolo, «ballando» in casa.

Il 25 ottobre a Carugate si è disputato il Campionato e i due coniugi, il cui amore è sorretto anche dalla grande passione che entrambi hanno sempre avuto per il ballo, hanno trionfato, battendo coppie provenienti da tutto il mondo, alla famosa competizione di danze standard, piazzandosi al primo posto nella categoria senior III – over 55.

A farli vincere un impareggiabile mix di esperienza, precisione tecnica, musicalità ed eleganza. Per loro, il realizzarsi del sogno che è quello di tutti i ballerini, ovvero quello di salire sul gradino più alto del Campionato del Mondo.

Una coppia pluripremiata

Giuseppina e Domenico, durante gli ultimi anni, hanno collezionato i più prestigiosi titoli a livello internazionale, dando pregio alla danza sportiva italiana nel mondo, sono infatti al loro 4° titolo mondiale. Oltre a vincere le più importanti gare internazionali hanno anche conquistato diverse vittorie al Campionato europeo Wdo e Wdc, categoria over 45-55, dal 2021 ad oggi.

Tanta soddisfazione e tanto lavoro

Tanto orgoglio e soddisfazione per i due coniugi che li ripaga di ogni sforzo e sacrificio che fanno giornalmente, sia a livello fisico che mentale. Allenamenti costanti, prove su prove, trasformati in importantissimi risultati.

«Siamo convinti che il duro lavoro paga sempre – hanno sottolineato orgogliosi – La fama e il successo infatti costano, e si possono ripagare solo col sudore».

Ed è proprio col sudore che nella danza si ottengono determinati risultati, perchè senza impegno costante il talento purtroppo non basta.