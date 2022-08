Davanti alla farmacia comunale un nuovo defibrillatore. E' stato installato dall’Azienda Speciale Servizi alla Persona - Assp in viale Dei Mille a Limbiate

Davanti alla farmacia un nuovo defibrillatore

Un nuovo defibrillatore davanti alla farmacia comunale di via dei Mille 117 a Limbiate. Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) è stato installato dall’Azienda Speciale Servizi alla Persona - Assp (gestore della farmacia) e si aggiunge agli altri già presenti sul territorio limbiatese. Cogliendo l’occasione di annunciare l’ultimo dispositivo installato, sul sito internet del Comune è stata pubblicata la mappa dei defibrillatori in città. Tra scuole, impianti sportivi e altri luoghi pubblici, sono per ora 18 i Dae utilizzabili per consentire i primi soccorsi in caso di arresto cardiaco.

La mappa dei "salvavita" in città

Oltre al defibrillatore in viale Dei Mille, gli altri apparecchi salvavita si trovano nelle seguenti palestre: via Puccini, via Enna/Stromboli, via Monte Generoso, via Giotto, via Pace, via Da Vinci, via Cartesio, via Cervi, via Monte Grappa. Tre gli apparecchi installati al centro sportivo di via Tolstoj: sulle tribune, nel palazzetto e al bar, centro sportivo ex Cral, via Monte Grappa, teatro Comunale di via Valsugana, piazza V Giornate (davanti al comando della Polizia Locale), all’interno del Palazzo municipale in via Monte Bianco 2, davanti alla chiesa Santi Cosma e Damiano in via Giotto, centro sportivo di via 8 marzo.