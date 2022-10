Davanti alla tomba di Simone ad un anno dalla tragica morte

Un lungo silenzio colmato da abbracci, lacrime ma anche qualche sorriso. Erano tanti gli amici che questa mattina, sabato 1 ottobre, si sono ritrovati al cimitero di Vimercate per ricordare, in occasione del primo anniversario della tragica morte, Simone Stucchi, per tutti "Limo", il 22enne di Vimercate ucciso a coltellate il 29 settembre dello scorso anno durante una rissa a Pessano con Bornago.

Guarda le foto

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Stretti alla famiglia

Una cinquantina almeno i giovani che si sono letteralmente stretti ad Andrea Stucchi, la sorella di Simone presente davanti alla tomba in rappresentanza anche dei genitori, Massimiliano e Daniela.

Due murales e una app

Tra i presenti anche molti di coloro che nei giorni scorsi hanno preso parte al lavoro per la realizzazione di due murales (coordinati dallo staff di Bepart e insieme agli artisti di Team Art Studio), in via XXV Aprile, davanti allo stabile che ospita la sede del Centro di aggregazione comunale.

Progetto, «Vimercate Popup» voluto dal Comune e in particolare dagli assessorati alle Politiche giovani e alla Cultura in collaborazione con "Long life Limo", l’associazione creata da Andrea Stucchi proprio in memoria del fratello per stimolare i giovani al rispetto della vita. Tema del murale: la pace, quanto mai attuale.

Oltre all’opera, i ragazzi hanno lavorato per la realizzazione di un’app che a breve consentirà, inquadrando i murales con il telefonino, di "animare" l’opera.

L'inaugurazione e poi la riapertura del Centro di aggregazione giovanile