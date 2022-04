Il comandante De Crescenzo saluta Seregno

Carabinieri

Il luogotenente 51enne, dopo sette anni al comando della Stazione di piazza Prealpi, si trasferisce a Bellusco con un incarico analogo.

Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Seregno, Ivano De Crescenzo, saluta la città dopo sette anni di attività. Il maresciallo di 51 anni assume il comando della Stazione di Bellusco.

Il comandante De Crescenzo lascia Seregno

Novità nell'Arma dei Carabinieri di Seregno. Il maresciallo Ivano De Crescenzo, dopo sette anni al comando della Stazione locale, saluta Seregno e si trasferisce con analogo incarico alla Stazione di Bellusco, alla dipendenze della Compagnia dei Carabinieri di Vimercate. In attesa dell'assegnazione definitiva, il maresciallo ordinario Nicola Colella assume il comando della Stazione di piazza Prealpi.

Nuovo incarico al comando della Stazione di Bellusco

Il luogotenente 51enne, in precedenza, ha prestato servizio per tre anni alla tenenza di Cesano Maderno e il Comune gli ha conferito la civica benemerenza con menzione speciale per il suo operato. Laureato in Scienze dell'amministrazione e magistrale in giurisprudenza, ha conseguito un master in criminologia e in security ed intelligence, analisi e gestione. De Crescenzo ha partecipato alla missione internazionale in Iraq nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia" e in Afghanistan integrato nella Gendarmeria Europea. E' insignito della medaglia di benemerenza Giubilare d'agento del Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio di Madrid.