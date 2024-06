Debutta il nuovo direttivo della Fondazione Besana onlus

Dopo 20 anni alla guida del consiglio di amministrazione della casa di riposo di Meda, Bianca Fumagalli ha passato il testimone ad Annamaria Colombo. Cinquant’anni, laureata in Giurisprudenza, lavora in una compagnia di assicurazioni a Milano, è sposata e ha due figlie di 15 e 11 anni: è lei la nuova presidente della Fondazione Giuseppe Besana onlus, che nei giorni scorsi ha rinnovato il proprio direttivo.

Debutta il nuovo direttivo della Fondazione Besana

Lunedì 17 giugno è infatti terminato il mandato quinquennale 2019/2024 del cda dell’Ente che da 64 anni opera sul territorio medese offrendo assistenza individualizzata, continua e qualificata agli anziani, con servizi come la residenza sanitaria assistenziale organizzata per accogliere 80 ospiti, il centro diurno integrato dedicato a 30 persone e 4 mini-alloggi. Il direttivo, composto da sei membri, comprende da statuto il parroco pro tempore della Comunità pastorale Santo Crocifisso (o suo delegato) e cinque consiglieri che vengono designati dal sindaco di Meda.

I membri del cda

Dopo la pubblicazione del bando per candidarsi a entrare a far parte, come volontario, del cda, il sindaco Luca Santambrogio, come ha annunciato durante l'ultimo Consiglio comunale, ha nominato come componenti Annamaria Colombo, Giampiero Colombo, Antonella Pellegatta, Nicoletta Rho ed Emilio Todeschini, mentre il parroco, monsignor Claudio Carboni, ha delegato in sua rappresentanza l’avvocato Paolo Marelli.

Annamaria Colombo è la nuova presidente della Fondazione Besana

Il nuovo cda si è insediato mercoledì 19 giugno e nella prima seduta sono stati nominati presidente Annamaria Colombo e vicepresidente Paolo Marelli. Il primo atto, deliberato all’unanimità dal direttivo, è stato il riconoscimento a Bianca Fumagalli del titolo di presidente onorario della Fondazione, per la passione e la dedizione con cui si è messa volontariamente al servizio dell’Ente per 26 anni, di cui 20 nel ruolo di presidente. Il suo instancabile impegno, svolto con competenza e preparazione, è stato determinante per realizzare ciò che è oggi la Fondazione, caratterizzata dal rispetto della persona, a partire dall’ospite di cui si prende cura fino a tutti coloro con i quali entra in relazione. Inoltre, in segno di riconoscimento, il Comune le ha conferito una targa e durante la seduta consiliare di giovedì il sindaco l’ha ringraziata pubblicamente «per i 26 anni in cui ha svolto quella che considero una vera e propria missione, perché essere membro del cda è puro volontariato, viene fatto gratuitamente».