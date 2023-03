Dedica la sua tesi di laurea alle donne che non possono studiare

La tesi dedicata a tutte le donne nel mondo che, a differenza sua, non possono studiare. Il bel gesto di Sabrina Kazazi, 22 anni, di origini albanesi e residente a Concorezzo.

La dedica della tesi di laurea è un gesto molto intimo e al tempo stesso spontaneo, finalizzato di solito a ringraziare le persone che sono state più vicine nei propri studi, manifestando loro gratitudine e condividendo questo importante traguardo.

Ma c’è anche chi ha voluto dedicare il suo percorso di studi alle donne di tutto il mondo e, in particolare, a quelle alle quali ancora oggi è negato il diritto all’istruzione. Una testimonianza bellissima e al tempo stesso carica di significato quella di Sabrina Kazazi.

La giovane, mercoledì 8 marzo, giorno dedicato alla festa della donna, discuterà la tesi di laurea sull’integrazione nelle periferie di Marsiglia, dal titolo "Abitare spazi e relazioni", nell’ambito del corso di studi in Progettazione dell’architettura al Politecnico di Milano. E per l’occasione, nel suo elaborato finale, ha voluto rimarcare che l'istruzione è un diritto umano, un bene pubblico e anche una pubblica responsabilità.

"Sono in Italia da quando avevo 2 anni e ringrazio i miei genitori per avermi dato la possibilità di studiare - ha sottolineato la laureanda - Mi sono sempre trovata molto bene in Italia e non ho mai avuto alcun problema a livello di integrazione. Però, durante il mio percorso di studi, tante volte il mio pensiero si è soffermato su chi non poteva godere del diritto di studiare, soprattutto alle ragazze, che per colpa di una cultura patriarcale, veniva negato proseguire gli studi. Quando frequentavo le scuole medie ho avuto testimonianze dirette di compagne di classe che già allora erano consapevoli che non avrebbero potuto continuare gli studi. Anche mia mamma, quando era in Albania, dovette fermarsi alla licenza di scuola media. Ed è per questo che ho voluto dedicare i miei sforzi a tutte loro: donne e bambine che non hanno potuto e che ancora oggi non possono andare a scuola. La disuguaglianza di genere costringe adolescenti, spesso poco più che bambine, a rinchiudersi in casa e abbandonare gli studi, vengono condannate all’analfabetismo: senza un’adeguata istruzione non possono conoscere nel rivendicare i propri diritti. Credo sia un tema molto importante che talvolta coinvolge anche l’Europa, non solo paesi che a noi sembrano lontani come Afghanistan o Iran per esempio. Un tema da affrontare il giorno della Festa della Donna, e mi farebbe piacere che il mio lavoro potesse essere uno spunto di riflessione per tutti".