Dedicare l'Aeroporto di Malpensa a Luca Attanasio: la petizione ha già raggiunto 9mila firme

Dedicare l'Aeroporto di Malpensa a Luca Attanasio e non a Silvio Berlusconi. E' la petizione lanciata sulla nota piattaforma change.org pochi giorni fa e che ha già ottenuto novemila firme.

Dedicare l'Aeroporto di Malpensa a Luca Attanasio: la petizione

Una petizione nata dopo che, pochi giorni fa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini aveva annunciato che il Consiglio di Amministrazione dell'Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa.

Una scelta che in queste ore sta facendo discutere. Proprio in questo contesto si inserisce ora la petizione lanciata online per chiedere che l'Aeroporto venga intitolato a Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 durante un’imboscata nella provincia di Goma, in Repubblica democratica del Congo.

Una petizione lanciata appena due giorni fa e che ha già superato le novemila firme.

Il testo della petizione

In molti ricordiamo la dedizione e il coraggio dell’Ambasciatore Luca Attanasio, un servitore leale dello Stato - si legge nel testo della petizione online. L'Ambasciatore aveva servito l'Italia con onore in situazioni difficili. E' stato ucciso in un attacco armato in Congo nel Febbraio del 2021. Dovremmo onorare il sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio ricordando il suo nome in modo appropriato intitolandogli l’aeroporto di Milano Malpensa.

Al contrario, dedicare l’aeroporto a Silvio Berlusconi è una decisione quantomeno divisiva. Nonostante sia stato un personaggio chiave nella politica italiana per decenni, in molti ritengono che le sue azioni siano talvolta state poco limpide, tanto da creargli problemi giudiziari e condanne.

Chiediamo quindi il sostegno di tutti coloro che riconoscono il valore del sacrificio dell'Ambasciatore Attanasio e che condividono la volontà di rendere giustizia al suo nome. Firma la petizione per richiedere che l'aeroporto di Malpensa venga dedicato all'Ambasciatore Luca Attanasio.

Rete Limbiate "Luca Attanasio non ha diviso il nostro Paese"

La proposta in queste ore è stata rilanciata anche a Limbiate, paese dove Attanasio è nato e cresciuto. In particolare si sono detti a favore i componenti di Rete Limbiate, una realtà composta da diverse associazioni locali di cui fa parte anche il papà di Luca Attanasio, Salvatore.