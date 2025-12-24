Defibrillatori sulle auto della Polizia Locale grazie a 12 sponsor

Il cntributo di dodici sponsor del territorio ha permesso al Comune di Desio di raccogliere 7500 euro per l’acquisto di tre defibrillatori automatici (DAE) destinati alle auto della Polizia locale che si aggiungono ai 26 già presenti in città. Un importante risultato per la sicurezza e la salute dei cittadini.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia Locale, nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità di intervento in caso di emergenze cardiache, rendendo disponibili i defibrillatori direttamente sui veicoli di pattuglia, spesso tra i primi a giungere sul luogo dell’emergenza.

Anche il Comando di Polizia Locale sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

“Dotare le nostre auto di defibrillatori significa aumentare in modo significativo le possibilità di salvare vite umane durante interventi urgenti – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale Fabio Arosio – Ogni minuto può fare la differenza e questa azione significa essere più vicini ai cittadini nei momenti più delicati. Ringrazio di cuore i 12 sponsor che hanno creduto in questo progetto e hanno scelto di investire nella sicurezza e nella salute delle persone, dimostrando attenzione e responsabilità verso il benessere collettivo”.