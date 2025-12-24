Il cntributo di dodici sponsor del territorio ha permesso al Comune di Desio di raccogliere 7500 euro per l’acquisto di tre defibrillatori automatici (DAE) destinati alle auto della Polizia locale che si aggiungono ai 26 già presenti in città. Un importante risultato per la sicurezza e la salute dei cittadini.
Defibrillatori sulle auto della Polizia Locale grazie a 12 sponsor
L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia Locale, nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità di intervento in caso di emergenze cardiache, rendendo disponibili i defibrillatori direttamente sui veicoli di pattuglia, spesso tra i primi a giungere sul luogo dell’emergenza.
“Si tratta di un progetto di grande valore per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli – che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà economiche locali possa tradursi in azioni concrete a tutela della vita delle persone”.
Anche il Comando di Polizia Locale sottolinea l’importanza dell’iniziativa:
“Dotare le nostre auto di defibrillatori significa aumentare in modo significativo le possibilità di salvare vite umane durante interventi urgenti – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale Fabio Arosio – Ogni minuto può fare la differenza e questa azione significa essere più vicini ai cittadini nei momenti più delicati. Ringrazio di cuore i 12 sponsor che hanno creduto in questo progetto e hanno scelto di investire nella sicurezza e nella salute delle persone, dimostrando attenzione e responsabilità verso il benessere collettivo”.
Il Comune ringrazia gli sponsor:
-
DESIOLED SRL UNIPERSONALE
-
TABACCHERIA N.3 – TABACHEE DE LA BASSA
-
STUDIO SEVESO – COMMERCIALISTI
-
L’EQUIPE AMBIENTALE DI MARIANI ALBERTO
-
IMPRESA GIULIO MORETTO SAS
-
FURLANI WALTER SRL
-
SPREAFICO EGIDIO DI SPREAFICO GIANCARLO E C.SAS
-
STUDIO POZZOLI
-
MALARA PONTEGGI SRL
-
DANIELA EMILI
-
AROSIO AUTOGRU SRL
Con questo progetto Desio conferma il proprio impegno nel promuovere una città più sicura, solidale e attenta alla prevenzione.
(immagine di repertorio)