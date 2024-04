Definiti gli ultimi dettagli, parte la nuova viabilità

Con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e la messa a regime degli impianti semaforici si sono conclusi gli interventi legati alla nuova viabilità del quartiere Liate a Cesano Maderno

La nuova viabilità

Le modifiche alla viabilità dell’intero quartiere sono parte integrante del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), redatto dal Centro Studi PIM. Il Piano è stato approvato dal Consiglio comunale nel 2022 dopo un lungo iter iniziato con l’analisi delle criticità e dei flussi di traffico e concluso con la presentazione del Piano alla cittadinanza, la valutazione delle osservazioni pervenute da cittadini e associazioni e la pubblicazione nei termini previsti dalla legge.

Il Piano Urbano del Traffico è uno strumento di cui i Comuni sopra i 30.000 abitanti si devono obbligatoriamente dotare, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sicurezza stradale con particolare attenzione alla cosiddetta utenza debole, cioè pedoni e ciclisti. E sono proprio questi gli obiettivi della nuova viabilità del quartiere Liate: ridurre ed evitare situazioni pericolose e di conflitto, garantire la mobilità in

sicurezza in particolare per pedoni e ciclisti attraverso la creazioni di adeguati e corretti percorsi, fluidificare la circolazione, rafforzare la sicurezza, ridurre l’utilizzo delle vie residenziali di quartiere da parte dei mezzi pesanti, disincentivare il traffico parassitario di attraversamento del quartiere oltre ad attuare, per le parti prettamente residenziali del quartiere, le isole ambientali e le Zone 30, con il miglioramento della qualità urbana.

Le tappe

Nella prima fase i tecnici del Comune, l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e gli operatori della Polizia Locale sono stati quotidianamente presenti per monitorare l’andamento dei lavori e la viabilità, interloquire e rispondere alle istanze della cittadinanza, illustrando le motivazioni alla base delle scelte.

Nello specifico, in via Elisabetta Borromeo è stato inibito l’ingresso dei mezzi pesanti provenienti da via San Carlo che ha provocato, in passato, insicurezza e importanti disagi e danni agli edifici privati. Dopo le lamentele dei residenti una parte di questa misura era già stata anticipata, lasciando aperte alcune criticità, oggi risolte.

Grazie alla nuova viabilità è stato risolto l’annoso problema della pericolosità dell’incrocio tra via Elisabetta Borromeo e via Damiano Chiesa, teatro negli anni di numerosi incidenti e di continue richieste di intervento da parte dei cittadini residenti. Eliminata anche la pericolosa uscita degli autoveicoli da via Locatelli verso via San Carlo.

Molte strade del quartiere hanno un calibro che non consentiva, secondo le regole previste dal codice della strada, il doppio senso di marcia e la sosta delle autovetture. L’introduzione di sensi unici ha consentito di realizzare percorsi pedonali e spazi adeguati e corretti per la sosta a disposizione degli automobilisti e ridurre la velocità dei veicoli di passaggio. L’orientamento dei sensi unici è finalizzato a dar origine ad anelli circolatori (con riduzione della pericolosità agli incroci), oltre che garantire l’accessibilità ai residenti e disincentivare il traffico di attraversamento. Tutti gli interventi attuati devono essere letti come miglioramenti introdotti in termini di sicurezza e per la creazione di percorsi pedonali.

La soddisfazione del sindaco

“Giunti al termine dei lavori relativi alla nuova segnaletica e ai tempi semaforici – afferma il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – Possiamo ora cominciare a valutare in modo avveduto la validità del nuovo piano del traffico nel quartiere Liate. La nostra è una città in crescita, uno sviluppo a cui devono obbligatoriamente corrispondere nuovi modelli di mobilità che tengano conto di più parametri, come l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità ambientale. Il che significa, per esempio, meno traffico pesante concentrato in poche direttrici e spazi che garantiscano il passaggio in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. Ringrazio i residenti per la pazienza che hanno avuto durante i giorni nei quali sono stati effettuati i lavori necessari alla nuova viabilità. Sono certo che nel giro di poco tempo ci abitueremo ai cambiamenti introdotti e il quartiere beneficerà del nuovo sistema di circolazione”.

Da parte sua l'assessore Tarraso ha aggiunto che “le modifiche sono complete e solo adesso sarà possibile valutare ed apprezzare i miglioramenti apportati nel quartiere, sia per la sicurezza stradale che per pedoni e ciclisti. Le iniziali difficoltà dei cittadini e dei residenti, dovute alle novità e alle fasi di lavorazione, sono comprensibili, ma siamo convinti che con la nuova viabilità, frutto di un percorso condiviso con i residenti, la circolazione si rivelerà più fluida e soprattutto più sicura. Al centro del piano vi è il principio della svolta ‘in destra’ che

consente di effettuare manovre che non invadano la carreggiata opposta creando quindi potenziali incidenti. Molte vie del quartiere erano ormai caratterizzate da una sosta selvaggia per cui le due corsie di marcia si riducevano nei fatti ad una sola, motivo per il quale i sensi unici introdotti hanno garantito maggiore ordine e sicurezza. Nonostante il comprensibile spaesamento iniziale, confidiamo che tali modifiche renderanno il quartiere più vivibile. Già durante la realizzazione dei lavori mi sono confrontato con i residenti spiegando le ragioni della nuova viabilità e ascoltando il loro punto di vista. Il piano nella sua impostazione non potrà essere rivisto, ma siamo disponibili ad incontrare coloro i quali dovessero avere esigenze puntuali rispetto all’accesso alle loro abitazioni, come già avvenuto in questi giorni, al fine di individuare eventuali correttivi necessari”.