Degrado alle travi portanti, chiuso il ponticello

Sovico

L'ordinanza del sindaco Barbara Magni vieta il passaggio pedonale lungo l'attraversamento di viale Brianza.

Chiuso per motivi di sicurezza il ponticello di viale Brianza a Sovico.

Chiuso il ponticello

Il sindaco, Barbara Magni, ha firmato un’ordinanza di chiusura dell'attraversamento al transito pedonale a seguito della comunicazione ricevuta dalla società Ferrari Restauri, incaricata del servizio di diagnostica del ponticello. "La passerella a sud presenta degradi considerevoli delle travi portanti - si legge nella nota - mentre la struttura che forma di fatto il parapetto e che ha un comportamento reticolare presenta anch’essa la compromissione alla base delle travature portanti con riduzione della sua sezione. In attesa della lettura dei dati definitivi, considerando che i carichi accidentali sono limitati al solo passaggio pedonale, vista la pericolosità di chi vi transita sopra, si consiglia, in via del tutto precauzionale, di interdire l'accesso ai due lati del ponte".

Multe per chi trasgredisce

Il Comune ha dunque vietato il transito pedonale sul ponticello di viale Brianza e ha disposto opportuna segnaletica per informare la cittadinanza sui divieti adottati, considerato dunque il reale, concreto e imminente pericolo per la pubblica incolumità. La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, fatta salva l'azione penale nei confronti dei trasgressori. Il personale del comando di Polizia locale è incaricato della vigilanza per l'osservanza dell'ordinanza.

