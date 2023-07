"Degrado, sporcizia e topi": segnalazioni a Desio in aumento

"Degrado e sporcizia, le segnalazioni a Desio continuano ad aumentare": il Partito democratico presenta un’interrogazione.

"Purtroppo la Giunta Gargiulo, a dispetto dell’ascolto tanto propagandato, sembra non sentirci proprio da questo orecchio", è la conclusione del partito di opposizione di fronte ai numerosi solleciti di cittadine e cittadini "sul pessimo stato in cui riversa ormai il Comune brianzolo".

"Per questo motivo - spiega la consigliera Marta Sicurello - abbiamo presentato un'interrogazione che verrà discussa nel prossimo Consiglio dedicato del 20 luglio".

"Parchi pieni di forasacchi, la Giunta intervenga"

Topi, scarafaggi, rifiuti abbandonati in più angoli della città, parchi pieni di forasacchi: sono queste le situazioni segnalate "che mettono in pericolo soprattutto bambini e animali domestici", fanno presente i consiglieri del Pd.

"Le aree cani, in particolare quelle di periferia, sono abbandonate a loro stesse tra erba alta e immondizia. I parchi dove giocano i nostri bimbi sono inaccessibili - continua Sicurello - Diversi cittadini mi hanno segnalato di aver visto topi in centro, anche in pieno giorno, e chi ha l’entrata direttamente sulla strada, si ritrova i topi in casa o in giardino. Ci chiediamo se questa Amministrazione abbia fatto le verifiche del caso e se abbia preso in considerazione di intervenire in modo adeguato, perché una situazione del genere non si era mai vista".

Il Centrosinistra boccia la falciatura del verde

Il gruppo di Centrosinistra boccia anche la falciatura del verde pubblico e la pulizia delle foglie. "Chiediamo una risposta concreta da parte della Giunta e, in particolare, dall'assessore Andrea Villa che, tra rifiuti abbandonati ovunque (ad esempio in via Filzi o in via Olmetto) e non cura del verde, ha ben poco da stare tranquillo", conclude.