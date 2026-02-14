Deiezioni canine: nuovi cartelli per sensibilizzare i cittadini

Nuova campagna di sensibilizzazione a Giussano contro i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri cani.

Cartelli posizionati in centro e nei parchi

Nuovi cartelli sono stati posizionati in centro città e altri saranno collocati a breve, per contrastare la cattiva abitudine di certi proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Il Comune di Giussano ha rilanciato una nuova campagna di sensibilizzazione proprio per evitare certi comportamenti e garantire il giusto decoro su strade e piazze.

La nuova segnaletica è stata collocata in punti particolarmente visibili e nei pressi di marciapiedi e passaggi pedonali: in piazza San Giacomo, in piazza Lombardi e all’interno del parco Nicholas Green, luoghi particolarmente frequentati da cittadini e famiglie.

Più attenzione al decoro urbano

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno volto a incrementare il livello di pulizia e decoro del centro cittadino, per renderlo sempre più bello, ordinato e accogliente.

Ulteriori cartelli – che si aggiungeranno a quelli già posizionati alcuni anni fa in aree ad elevato passaggio pedonale della città – verranno posizionati nei prossimi giorni in altri punti del territorio comunale, così da estendere il messaggio a un numero sempre maggiore di proprietari di cani.

Multe fino a 500 euro

I cartelli riportano lo slogan «Fatelo per legge ma anche per educazione», un messaggio chiaro che evidenzia come la raccolta delle deiezioni non sia soltanto un obbligo previsto dal regolamento comunale, sanzionabile con multe fino a 500 euro, ma anche una questione di responsabilità e rispetto verso la comunità.

L’assessore