Commercianti del centro esasperati per l’inciviltà di alcuni proprietari di cani che lasciano le deiezioni davanti alle vetrine a Nova Milanese.

Deiezioni davanti alle vetrine, commercianti esasperati

«Tutti i negozi sono bersagliati, adesso basta, siamo esasperati: metteremo dei cartelli per chiedere maggiore attenzione alle persone quando portano a spasso il cane» hanno lamentato gli esercenti di piazza Marconi, ma il problema è sentito anche dai commercianti delle vie limitrofe.

Ovviamente non è una protesta nei confronti di tutti i proprietari di cani ma di coloro che non si preoccupano del decoro dei luoghi pubblici.

I commercianti chiedono quindi più rispetto perché l’ingresso di un negozio lasciato sporco non è affatto un bel biglietto da visita per i clienti.

«Ogni mattina è la stessa storia, troviamo gli escrementi e le macchie di pipì proprio davanti alla porta d’ingresso del negozio e delle vetrine - hanno raccontato - Purtroppo il problema sta diventando sempre più frequente e ogni volta dobbiamo metterci a pulire noi. Eppure c’è un’area cani situata proprio a poche decine di metri da qui».

Le macchie lasciate dalla pipì sul selciato sono ben visibili in più punti di via Roma e stanno arrugginendo anche le basi dei pilastri in metallo che delimitano il tracciato pedonale, ad esempio in via Vertua.

