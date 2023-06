Delegazione di commercianti di Cornate in visita al Parlamento europeo di Strasburgo

Esperienza molto interessante per una delegazione di commercianti di Cornate (ma non solo), ospiti dell'onorevole Lara Comi alla sede di Strasburgo del Parlamento europeo. Gli imprenditori, accompagnati dal presidente del Comitato commercianti Antonio Colombo e dall'assessore al Commercio del Comune di Cornate Gianluca Quadri, hanno potuto scoprire da vicino i "segreti" del cuore della democrazia europea.

Presente anche la Confcommercio

Ad accompagnare le undici imprese brianzole, come detto, è stato il presidente del Comitato commercianti di Cornate Antonio Colombo: quest'ultimo ha rappresentato anche la Confcommercio Vimercate, insieme al fotografo concorezzese Antonio Mandelli. Entrambi erano presenti anche a Bruxelles, in occasione della visita di una delegazione di imprenditori di Concorezzo a un'altra delle tre sedi del Parlamento Europeo. Ad ospitare i cornatesi è stata la deputata del Partito Popolare Europeo Lara Comi, poi dovuta rientrare in Italia per partecipare alle esequie di Silvio Berlusconi.

Il programma della due giorni

Nel corso della due giorni i cornatesi hanno avuto l'occasione di scoprire da vicino la macchina organizzativa del Parlamento europeo, visitandone anche alcuni luoghi solitamente riservati unicamente ai funzionari e ai politici presenti a Strasburgo. Questi i commercianti che hanno aderito alla trasferta in terra francese: Antonio Colombo, Antonio Mandelli, Alessandro Ratti, Simona Rossi, Marco Frettoli, Gianluca Quadri, Barbara Villa, Monica Brivio, Giuseppe Campana, Giovanna Fumagalli e Roberta Brambati.