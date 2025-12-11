Nella mattinata di ieri, mercoledì 10 dicembre, la sindaca di Seveso, Alessia Borroni ha ricevuto al Centro visite del Bosco delle Querce una delegazione lituana in visita in questi giorni in Lombardia.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Delegazione lituana al Bosco delle Querce

Una trentina gli ospiti, in rappresentanza di diverse realtà della Lituana: dipendenti dell’Amministrazione del Comune del Distretto di Vilnius, dipendenti dell’Amministrazione del Comune del Distretto di Švenčionys, Comunità del borgo di Tryškiai, Cuore Sensibile (istituzione pubblica), Centro familiare di Šakiai (istituzione pubblica), Casa di Assistenza del Distretto di Raseiniai, Casa di Assistenza Žolynas, Fondazione di beneficenza e sostegno Sos Villaggi dei Bambini in Lituania (rafforzamento delle famiglie).

Un incontro di due ore con la sindaca

La sindaca Borroni ha spiegato ai cittadini lituani il funzionamento della macchina amministrativa del Comune, ha ripercorso una breve storia della città, raccontato le principali tradizioni e gli eventi che vengono organizzati ogni anno con il patrocinio del Comune. Nella parte finale dell’incontro, durato circa un paio di ore, ha risposto alle tante curiosità, specie quelle degli amministratori lituani. Prima di lasciare il Bosco, gli ospiti hanno portato alcuni doni a Borroni, che si è prestata anche a scattare alcune foto con loro. Poi la delegazione ha raggiunto Milano per una nuova tappa del tour lombardo.