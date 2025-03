Deserta anche la seconda asta, nessuno vuole l'ex ospedale

Ancora un fallimento, ancora un'asta deserta e ancora un ulteriore prolungamento dei tempi di attesa, ormai infiniti.

Nuovo nulla di fatto per le aree di via Ospedale e di via Cereda

Si è chiusa con un nulla di fatto questo lunedì, 24 marzo, anche la seconda asta per la vendita delle aree del vecchio ospedale di Vimercate, chiuso e dismesso dalla fine del 2010. Aree (via Ospedale e via Cereda) sulle quali è previsto, come noto, lo sviluppo di un Piano integrato di intervento. Piano che comprende anche quelle limitrofe della ex Cava Cantù e dell'ex Consorzio Agrario (i cui lavori di demolizione sono in corso in questi giorni) e che prevede la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e non solo.

Asta deserta, nonostante il consistente ribasso

A nulla è servito il secondo tentativo con consistente ribasso del prezzo a base d'asta, sceso a poco più di 8 milioni di euro, a fronte dei quasi 10 della prima asta. La meta del valore del comparto, 20 milioni di euro, che era stato fissato nell'Accordo di programma del 2009 tra Regione, Comune e allora Azienda ospedaliera, ora Asst di Monza e Brianza.

Nessuna busta è stata presentata entro la scadenza di lunedì.

Terza asta, ma non basterà: serve la variante al Pgt

Ora la strada è quella di predisporre una terza asta, con un ulteriore ribasso del 10% del valore , con una base che sarà di poco superiore ai 7 milioni di euro, a meno che un privato (ipotesi alquanto improbabile visto che nessuno ha partecipato fino ad ora alle aste) decida di avanzare una manifestazione di interessi.

Poco più che un atto dovuto, quindi, quello della terza asta, perché in realtà la strada da seguire, obbligata, è quella che passa attraverso una variante al Pgt, il Piano di governo del territorio, a cui la Giunta di centrosinistra di Vimercate sta già lavorando. Per dare una nuova veste alle aree in questione, rendendole quindi più appetibili.

Rendere le aree più appetibili

Di certo dovrà essere stralciato dalle attuali previsioni il progetto per la realizzazione di un teatro ipogeo comunale nell'area delle ex Medicine di via Cereda. Stesso discorso anche per la Casa di Comunità, prevista alle spalle del monoblocco di via Ospedale, ormai collocata nello stabile davanti al nuovo ospedale. Da rivedere anche i servizi sociosanitari da prevedere sempre nelle ex Medicine. E ancora sarà necessario ampliare il mix di funzioni previste.

Insomma, tempi ancora molto lunghi per dare un futuro ad una fetta strategica del centro di Vimercate ferma al palo da 15 anni.