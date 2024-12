Designer a sedici anni: la seduta di Lida Monfrini diventa un prototipo

Giovani talenti crescono al liceo artistico Modigliani di Giussano: Lida Monfrini, studentessa di 16 anni, ha visto concretizzarsi quello che era un suo progetto di design. Ha progettato una seduta che è diventata un prototipo.

Un sogno che diventa realtà

Quando i sogni si realizzano e già a 16 anni, si è designer. Grande soddisfazione per Leda Monfrini, studentessa del liceo artistico Modigliani, che con grande gioia ha visto concretizzare un suo prototipo. Dal disegno alla realizzare vera e propria, il passo è stato breve, grazie all’azienda Fratelli Elli di Giussano.

La studentessa ha così potuto coronare il sogno di qualsiasi designer: infatti la sedia che ha progettato lo scorso anno, nell’ambito di un’esercitazione con il professor Domenico Porchi, ora fa bella mostra di sé nell’atrio dell’Istituto di via Caimi.

Studio ed esercitazioni a scuola

L’esercitazione era partita dal «Good Design» di Munari, toccando via via vari argomenti legati alla morfologia, ergonomia, smontabilità e componibilità della sedia/seduta; soffermandosi sul 1842 con la superleggera di Michael Thonet; quindi guardando ai mobili Ikea come evento commerciale recente.

Gli allievi di tre classi seconde (2G, E, L) hanno dovuto poi cimentarsi nella progettazione di una sedia da loro inventata.

Leda Monfrini ha concluso brillantemente e nei tempi stabiliti il suo valido progetto, che il docente ha sottoposto ad alcuni artigiani, dimostratisi disponibili alla realizzazione del prototipo.

La seduta è stata quindi prodotta dall’Azienda Elli Fratelli di Giussano, che si trova davanti al liceo artistico, cui vanno i ringraziamenti della dirigente scolastica, Paola Nobili, e del prof. Porchi: in particolare a Raffaele Elli, uno dei titolari, e al nipote Alessandro Elli che, in qualità di Finished Product Manager ha fattivamente realizzato il prototipo.