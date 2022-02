Associazioni

L'impegno del nuovo presidente, Mauro Confalonieri. Tra le proposte: la bacheca solidale, il centro culturale islamico e il campo da cricket.

Desio Città Aperta "al servizio degli ultimi e per l'integrazione". E' questo l'impegno del nuovo presidente, Mauro Confalonieri, nel solco di chi lo ha preceduto.

L'associazione Desio Città Aperta ha rinnovato il direttivo: ne fanno parte Aline Marques, Ana Maria Camayo, Ashraf Mohammed Khokhar, Saliu Balde, Francesco Costabile e Angela Colombo. "Voglio sottolineare l’entrata nel direttivo del giovane Saliu Balde, nativo della Guinea Bissau e che sicuramente porterà freschezza e nuove idee per la nostra associazione", ha detto Confalonieri.

Rilancia il tema del Piano freddo

La sua linea programmatica è chiara: continuare a dialogare con tutto il territorio per fare il più possibile integrazione. "Questo dialogo c'è da oltre vent’anni con tutte le donne e gli uomini di Desio, indipendentemente da credo e provenienza, senza nessun pregiudizio. Da questo punto di vista, il cammino non sarà cambiato perché è un cammino vincente". Ha ricordato poi l'importanza del Piano freddo, su cui c'è stato dibattito anche in Consiglio comunale.

Progetti di integrazione

Soprattutto, facendo riferimento a questi anni di pandemia, che hanno portato un aumento della povertà, Desio Città Aperta vuole dare un sostegno alle famiglie desiane in difficoltà attraverso la bacheca solidale, il dono sospeso e altri progetti. Inoltre, i volontari continueranno a portare in primo piano la necessità di un nuovo centro culturale islamico, di un campo da cricket e non solo: "Sarebbero strumenti di integrazione fondamentali", ha concluso.