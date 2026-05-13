Desio coltiva la solidarietà

La gestione del centro ricreativo “Il Girasole” e degli orti sociali di via Oslavia proseguirà nel periodo 2026/2028 secondo un modello organizzativo basato sulla co-progettazione con enti del Terzo Settore.
La scelta
Si tratta di un modello gestionale innovativo che prevede la collaborazione tra Amministrazione comunale e soggetti attuatori nella definizione, organizzazione e monitoraggio delle attività, finalizzato a garantire l’adeguamento dei servizi ai bisogni della cittadinanza.
Il partenariato è composto da Settore Servizi ed Interventi Sociali del Comune di Desio e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, e composto dalla Cooperativa Sociosfera (capofila), Cooperativa Spazio Giovani, Cooperativa Tre Effe e APS Auser Insieme “Erminia Sala” Desio.
Il commento
“Con questo passaggio, la nostra visione di una comunità coesa e solidale diventa realtà operativa – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli – Non stiamo semplicemente affidando un servizio, ma stiamo siglando un patto con realtà d’eccellenza del nostro territorio per prenderci cura dei nostri anziani. Vogliamo che il Girasole e gli orti siano luoghi dove ogni cittadino si senta protagonista, contrastando l’isolamento attraverso la cultura, lo sport e il legame tra le generazioni. È un investimento sul benessere umano, perché una città è davvero grande solo quando sa proteggere i suoi legami più fragili”.
Verrà garantita la continuità ai servizi esistenti, nei medesimi spazi, nell’ambito di un progetto di Amministrazione condivisa. Il percorso entra ora nel vivo con la fase di co-progettazione, un tavolo tecnico dove Comune e partner affineranno gli interventi per il periodo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2028. L’obiettivo è ambizioso: trasformare questi spazi in luoghi “abitabili” dove sviluppare senso di appartenenza e capitale sociale.
I vantaggi
Il piano prevede un ventaglio di attività integrate:
- Invecchiamento attivo e salute: laboratori espressivi, corsi di attività motoria (yoga, ginnastica dolce) e iniziative di “welfare digitale” per avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie;
- Cultura e socialità: gite, conferenze, feste a tema e il tradizionale pranzo di Ferragosto, per garantire compagnia anche nei momenti più critici dell’anno;
- Urban farming: la gestione degli 81 appezzamenti degli orti sociali e, da giugno 2027, dell’impianto di bocce, intesi come strumenti di partecipazione civica e svago.
Investire nel domani. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di circa 209.000 euro, punta a una gestione flessibile e di alta qualità, capace di rispondere ai reali bisogni della popolazione.