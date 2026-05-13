Desio coltiva la solidarietà

Nuova gestione del Centro ricreativo "Il Girasole" e degli orti sociali, luoghi di vita e di condivisione

La gestione del centro ricreativo “Il Girasole” e degli orti sociali di via Oslavia proseguirà nel periodo 2026/2028 secondo un modello organizzativo basato sulla co-progettazione con enti del Terzo Settore.

La scelta

Si tratta di un modello gestionale innovativo che prevede la collaborazione tra Amministrazione comunale e soggetti attuatori nella definizione, organizzazione e monitoraggio delle attività, finalizzato a garantire l’adeguamento dei servizi ai bisogni della cittadinanza.

Il partenariato è composto da Settore Servizi ed Interventi Sociali del Comune di Desio e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, e composto dalla Cooperativa Sociosfera (capofila), Cooperativa Spazio Giovani, Cooperativa Tre Effe e APS Auser Insieme “Erminia Sala” Desio.

Il commento

“Con questo passaggio, la nostra visione di una comunità coesa e solidale diventa realtà operativa – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli – Non stiamo semplicemente affidando un servizio, ma stiamo siglando un patto con realtà d’eccellenza del nostro territorio per prenderci cura dei nostri anziani. Vogliamo che il Girasole e gli orti siano luoghi dove ogni cittadino si senta protagonista, contrastando l’isolamento attraverso la cultura, lo sport e il legame tra le generazioni. È un investimento sul benessere umano, perché una città è davvero grande solo quando sa proteggere i suoi legami più fragili”.

Verrà garantita la continuità ai servizi esistenti, nei medesimi spazi, nell’ambito di un progetto di Amministrazione condivisa . Il percorso entra ora nel vivo con la fase di co-progettazione, un tavolo tecnico dove Comune e partner affineranno gli interventi per il periodo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2028. L’obiettivo è ambizioso: trasformare questi spazi in luoghi “abitabili” dove sviluppare senso di appartenenza e capitale sociale.

I vantaggi

Il piano prevede un ventaglio di attività integrate:

Invecchiamento attivo e salute: laboratori espressivi, corsi di attività motoria (yoga, ginnastica dolce) e iniziative di “welfare digitale” per avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie;

laboratori espressivi, corsi di attività motoria (yoga, ginnastica dolce) e iniziative di “welfare digitale” per avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie; Cultura e socialità: gite, conferenze, feste a tema e il tradizionale pranzo di Ferragosto, per garantire compagnia anche nei momenti più critici dell’anno;

gite, conferenze, feste a tema e il tradizionale pranzo di Ferragosto, per garantire compagnia anche nei momenti più critici dell’anno; Urban farming: la gestione degli 81 appezzamenti degli orti sociali e, da giugno 2027, dell’impianto di bocce, intesi come strumenti di partecipazione civica e svago.