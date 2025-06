"Desio in musica per Carlo" e un aiuto alla ricerca per la cura dei tumori infantili

A Desio torna l'appuntamento con "Desio in Musica per Carlo" in collaborazione con Parco Tittoni e con il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa, nata nel 2003 è dedicata alla memoria di Carlo Miresse, chitarrista scomparso a soli 16 anni, si terrà questa sera, domenica 8 giugno, a partire dalle 21. Per l’occasione, sul palco, saliranno i Vino Raro, che renderanno omaggio alla musica di Rino Gaetano. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio, impegnata nella ricerca e nella cura dei tumori pediatrici e infantili.

Concerto per ricordare Carlo Miresse e aiutare la ricerca

"Desio in musica per Carlo": a Parco Tittoni un concerto che vedrà esibirsi il gruppo dei Vino Raro, durante il quale verranno interpretati i brani di Rino Gaetano con originalità, ma anche con una profonda conoscenza dell'ironico cantautore italiano degli anni '70 che, con i suoi testi apparentemente leggeri, ha svolto un ruolo importante nella denuncia sociale di quegli anni. I Vino Raro, un collettivo di musicisti, saliranno sul palco arrangiando il repertorio di Rino Gaetano con sonorità reggae. Il pubblico, oltre ad ascoltare buona musica, potrà anche dare un prezioso contributo all’iniziativa che sostiene la ricerca e dona speranza. Negli anni sono diverse le iniziative che sono state portate avanti in memoria di Carlo Miresse, con oltre 100mila euro di fondi raccolti e destinati alla ricerca.

La Fondazione Bianca Garavaglia

Dal 1987 la Fondazione Bianca Garavaglia è al fianco dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie attraverso il sostegno di progetti di ricerca, cura e assistenza. Drammatiche le statistiche: ogni anno, secondo i dati, in Italia si ammalano di tumore circa 1.400 bambini e 800 adolescenti. La Fondazione da anni è impegnata su questo fronte e supporta studi scientifici per la diagnosi e la cura dei tumori solidi pediatrici. Dopo la diagnosi, come evidenzia la Fondazione, tre bambini su quattro riescono a guarire. "Vogliamo garantire loro cure mirate e terapie meno invasive, per una migliore qualità di vita futura", l’appello rivolto a tutti per un importante contributo alla ricerca.