Il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, giornata in cui il mondo si unisce per riflettere e agire su tutta una serie di tematiche legate ai diritti dei bambini e dei ragazzi. Invitare l’opinione pubblica a tenere sempre più in considerazione i diritti dei più piccoli, soprattutto in questo periodo in cui il mondo sta vivendo diverse guerre e i bambini ne sono in qualche modo protagonisti loro malgrado, è un obbiettivo che deve essere perseguito costantemente da ogni società che si ritiene civile. Anche a Desio sono in programma tante iniziative, ion particolare nei contesti scolastici.

Desio per l'infanzia e l'adolescenza

“Questa giornata ci offre – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Andrea Civiero - l’occasione per riflettere sui temi dei diritti e del benessere dei bambini e dei ragazzi e su come agire concretamente per promuovere la loro divulgazione e applicazione.

Il programma di iniziative organizzate in occasione della ricorrenza della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – prosegue l’Assessore - rappresenta un momento di condivisione importante di esperienze e proposte che le diverse agenzie educative e culturali cittadine hanno saputo mettere in atto per ricordare a tutti l'importanza di creare una comunità attenta al teme.

E' stata anche l'ennesima occasione per constatare l'intraprendenza delle nostre scuole nel formulare proposte che mettono sempre al centro i bambini e le loro famiglie.

Per questa giornata, inoltre, cogliendo l’invito di UNICEF con la campagna internazionale GO BLUE – illumineremo di Blu Villa Tittoni: monumento più significativo della nostra città.”

Tante iniziative in programma

SPAZIO STENDHAL

Si intitola "Aurora" lo spettacolo gratuito messo in scena dalla compagnia Mumble Teatro, per iniziativa della cooperativa MondoVisione e del comune di Desio, che andrà in scena sabato 18 novembre alle ore 15.00 presso lo spazio Stendhal - villa Tittoni.

L’evento - organizzato in collaborazione con Mondovisione nell’ambito del progetto “In-Cloud 2.0 … “Il Cielo è sempre più blu”, di cui il Comune di Desio è capofila finanziato da Regione Lombardia tramite il bando“RESTIAMO INSIEME” 2023. - si rivolge in particolare ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Lo spettacolo è un viaggio alla scoperta del senso di meraviglia e del piacere di imparare, in un gioco che unisce scienza e immaginazione. Quale eredità hanno lasciato gli esploratori del passato per le nuove generazioni? Cosa significa coltivare l’amore per l’avventura nel 2023?

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotare: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-aurora-755299470047



BIBLIOTECA CIVICA:

Mercoledì 22 Novembre h. 17.00-18.00

“Orecchie Aperte” Esperienza Laboratoriale di ascolto e creazione artistica per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della cooperativa sociale onlus Stripes – proposta gratuita – posti limitati - prenotazioni obbligatorie scrivendo a: valentina.sala@pedagocia.it - (programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo Insieme” di cui alla D.C.R. n. 364/2023 promossa e finanziata da Regione Lombardia)

Giovedì 23 novembre h. 10.00 – all’interno di Natiperleggere – “Lo faccio per te” laboratorio rivolto ai genitori in attesa, per realizzare libricini in bianco e nero – per info e prenotazioni: natiperleggere@asst-brianza.it

PROGRAMMA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI:

NIDI COMUNALI DIAZ e ADAMELLO

In occasione della giornata dei diritti dei bambini i due nidi dedicheranno ai piccoli una intera settimana coinvolgendoli ogni giorno in esperienze educative che possano avvicinarli ad alcuni dei diritti fondamentali (diritto ad una casa, a nutrirsi, ad essere curato, all'uguaglianza e identità, al gioco). La settimana si concluderà con il diritto alla memoria invitando i nonni per una vendemmia con i bambini.

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE

Si è introdotto il tema dei diritti attraverso un video "Alice e il paese dei diritti dei bambini" e delle letture ( "la dichiarazione dei diritti delle femmine" e "la dichiarazione dei diritti dei maschi). A ciò seguiranno delle discussioni in circle time ed infine verrà prodotto un disegno condiviso in cui grandi e mezzani disegneranno ognuno il diritto che ritiene fondamentale per sé! Tale disegno lunedì 20/11 verrà appeso dai bimbi sul cancello del centro parrocchiale.

VILLAGGIO DEI BAMBINI

La scuola dell'infanzia Il villaggio dei bambini, presenta una settimana dedicata ai temi della gentilezza, dei diritti dei bambini e del rispetto in occasione e unendo le tre giornate consecutive del periodo (Gentilezza, Diritti e Violenza sulle Donne).

Partendo dai bambini si sono raccolte le loro parole e pensieri sul tema della gentilezza e del rispetto, con giochi ed esempi pratici della loro vita quotidiana e di relazione. Questo ha dato lo spunto per capire l'importanza di contagiarsi di questi valori e di diffondere gesti e parole di cura e di rispetto verso gli altri.

Questo percorso andrà a convogliare nella creazione e valorizzazione della "PIAZZA DELLA CONDIVISIONE", uno spazio del cortile della scuola che per la giornata dei diritti si farà teatro di giochi realizzati a terra che richiameranno i giochi di una volta, che i bambini inviteranno a fare ai genitori o adulti che verranno a prenderli a scuola.

La piazza si arricchirà di tre panchine che i bambini stanno preparando, colorandole e riportando le loro parole sul tema, una per ogni giornata e che ricorderanno ogni giorno l'importanza di celebrare sempre questi diritti e questi valori.

La piazza della condivisione sarà poi un luogo di scambio anche per gli adulti oltre che per i bambini che quotidianamente vivono gli spazi della scuola.



SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA dell'Istituto Comprensivo di via Agnesi

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza i bambini verranno sensibilizzati all'argomento con dialoghi e conversazioni. Si sta realizzando un albero stilizzato e su ogni foglia colorata dai bambini di tre anni, verrà scritto un diritto descritto dai bambini di 4 e 5 anni. Tutti i bambini del Plesso memorizzeranno inoltre il canto: "La marcia dei diritti" che canteranno durante un momento condiviso.

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA TERESA

Alla scuola dell'infanzia ci sarà la lettura del libro “Vorrei un mondo...” di Rita Sabatini seguirà l'attività IL DIRITTO AL NOME , disposti in cerchio verranno invitati i bambini a scrivere il proprio nome su un foglio. A seguire i bambini potranno colorare le lettere del nome o incollare materiale per decorarle. Al termine tutti i nomi saranno attaccati su un cartellone.



SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE

In questa settimana, verrà letto a scuola l'albo illustrato "Cos'è un bambino" che sarà lo stimolo da cui partire per attivare conversazioni con i bambini, con una complessità crescente a seconda dell'età. Poi ciascuna insegnante registrerà le osservazioni dei bambini su un post it. La mattina di Lunedì 20/11 insegnanti e bambini si riuniranno in salone dove celebreranno la ratificazione dei diritti enunciati dai bambini e ciascuno di loro avrà la possibilità di appendere il suo post it ad una lavagna gigante che verrà esposta all'ingresso. Ciascun adulto si impegnerà a rispettare i diritti individuati sia per i bambini della scuola, sia per i bambini lontani.



SCUOLA COMUNALE INFANZIA VIA NOVARA

Realizzazione Video sui diritti dei bambini

Creazione, in collaborazione con le famiglie, di una documentazione fotografica inerente i diritti dei bambini da utilizzare per narrare, dialogare e condividere pensieri tra e con i bambini stessi all'interno della scuola. Realizzazione di un pannello che verrà esposto nella scuola a partire dal 20 novembre 2021.



SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DOLOMITI

La scuola dell'Infanzia di via Dolomiti celebrerà la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia attraverso questa iniziativa:

L'art. 42 della Convenzione sui diritti dell'infanzia recita che i bambini hanno il diritto di conoscere i propri diritti. I bambini della scuola dell'infanzia di "Via Dolomiti" saranno accompagnati, attraverso il libro gioco “I BAMBINI NASCONO PER ESSERE FELICI. I DIRITTI LI FANNO DIVENTARE GRANDI”, a riflettere in merito a quei diritti che ogni giorno vengono vissuti nel contesto scolastico e familiare ma con un pensiero a chi per ragioni diverse non ha le stesse possibilità.

In seguito si proporrà un'attività collettiva per rappresentare graficamente e sotto forma di puzzle "L'ALBERO DEI DIRITTI DEI BAMBINI". L'albero è una metafora per dire che un bambino/na e un albero hanno bisogno del giusto nutrimento e di cure per crescere sani e sviluppare le loro potenzialità, mentre il puzzle darà la possibilità di uscire dalla dimensione dell'IO per arrivare ad un "NOI" perché anche questo li farà diventare "GRANDI".



SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIORGIO

SCUOLA PRIMARIA DOLOMITI

Classi Prime : Attività e riflessioni sul “ diritto al gioco ” di tutti i bambini del mondo.

: Attività e riflessioni sul “ ” di tutti i bambini del mondo. Classi Seconde : Partendo dalla lettura, comprensione e analisi di 5 fiabe classiche, i bambini verranno guidati nell’individuazione dei diritti di bambino negati ai protagonisti delle storie per poi riflettere insieme su di essi. Il percorso si concluderà con una riflessione sui doveri corrispondenti ai diritti. Le classi leggeranno una filastrocca riassuntiva drammatizzando le parti salienti delle fiabe e presenteranno il proprio lavoro alle altre classi della scuola mediante videoripresa.

: Partendo dalla lettura, comprensione e analisi di 5 fiabe classiche, i bambini verranno guidati nell’individuazione dei diritti di bambino negati ai protagonisti delle storie per poi riflettere insieme su di essi. Il percorso si concluderà con una riflessione sui doveri corrispondenti ai diritti. Le classi leggeranno una filastrocca riassuntiva drammatizzando le parti salienti delle fiabe e presenteranno il proprio lavoro alle altre classi della scuola mediante videoripresa. Classi Terze : Letture sul tema dei diritti e riflessioni guidate con artefatto finale artistico.

: Letture sul tema dei diritti e riflessioni guidate con artefatto finale artistico. Classi Quarte: Visione del cartone animato sui diritti dei bambini “L’isola degli smemorati”, lettura di alcuni dei diritti dell’infanzia attraverso il libro “I diritti dei bambini in parole semplici” e conversazione guidata.

SCUOLA PRIMARIA TOLSTOJ

Classi Prime : Partendo da un brainstorming su “ cosa sono i diritti ?”, verrà condotto un dibattito sui diritti che i bambini sperimentano nella quotidianità. Al termine della discussione verrà prodotto un elaborato artistico

: Partendo da un brainstorming su “ ?”, verrà condotto un dibattito sui diritti che i bambini sperimentano nella quotidianità. Al termine della discussione verrà prodotto un elaborato artistico Classi Seconde : Le classi seconde, nei laboratori di classe aperte, hanno letto e analizzato alcune fiabe. Da queste sono scaturite le riflessioni sui “ Diritti negati ”. Ogni gruppo ha prodotto un manufatto che, in occasione della giornata sui diritti, verrà esposto in atrio.

: Le classi seconde, nei laboratori di classe aperte, hanno letto e analizzato alcune fiabe. Da queste sono scaturite le riflessioni sui “ ”. Ogni gruppo ha prodotto un manufatto che, in occasione della giornata sui diritti, verrà esposto in atrio. Classi T erze : Le classi terze ascolteranno una lettura animata, faranno riflessioni guidate e produrranno delle decorazioni coi diritti dei bambini

: Le classi terze ascolteranno una lettura animata, faranno riflessioni guidate e produrranno delle decorazioni coi diritti dei bambini Classi Quarte A e B: Lettura del libretto UNICEF “I DIRITTI DEI BAMBINI IN PAROLE SEMPLICI”, in seguito verrà scelto uno dei diritti trattati nel libro che sarà oggetto di una riflessione guidata e di produzione grafico-pittorica.

SCUOLA PRIMARIA AGNESI

In questa giornata verranno svolte delle attività in classe sul tema dei diritti. La classe 3A inoltre parteciperà ad un incontro sull'adozione.