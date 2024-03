Desio ricorda le vittime del Covid. Una preghiera davanti al monumento a San Giorgio per chi ha perso la vita durante la pandemia.

Per ricordare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus si è tenuta la Messa nel quartiere di San Giorgio, promossa dal Comitato e dalla Contrada. E' stata celebrata intorno al monumento dedicato al Covid, alla presenza del vicesindaco, Andrea Villa, con alcuni rappresentanti del Comitato di quartiere, dei bersaglieri, della parrocchia. Tante le persone che hanno aderito.

Il sacerdote residente nella parrocchia di San Giorgio, don Silvio Cazzaniga, ha lodato i presenti: "Oltre a coloro che hanno voluto e costruito questo originale monumento a ricordo della pandemia e delle vittime del Covid, rivolgo un pensiero a chi sta soffrendo nel mondo". A questo proposito ha fatto riferimento anche alla situazione attuale di conflitto "che affligge parecchie nazioni e preoccupa tutti quanti".

Il vicesindaco Andrea Villa ha poi aggiunto:

"Tutti conserviamo il ricordo del lungo periodo in cui abbiamo convissuto con l'epidemia. Ogni comunità, compresa quella desiana, ha vissuto momenti drammatici e affrontato la perdita di tante persone care. Ora tutto questo, per fortuna, lo abbiamo lasciato alle spalle ma restano il ricordo e il vuoto lasciato dalle persone che hanno perso la vita. Ringrazio per avere realizzato questo monumento e sono grato al Comitato e ai suoi volontari, che continuano a prendersene cura. È un impegno importante che testimonia l'amore verso la città e le sue persone".